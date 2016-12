Comercio y servicios impulsan la economía de estados fronterizos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque no tuvieron el crecimiento esperado, luego de reportar caídas en el segundo trimestre de 2016, la economía en conjunto de los estados fronterizos mostró una ligera recuperación rumbo al cierre del año, según un informe del Banco de México.



Según el Reporte Sobre las Economías Regionales julio-septiembre 2016, elaborado por la institución, los sectores que apoyaron la recuperación en el Norte del País fueron el comercio y servicios, turismo, manufacturas para exportación y la construcción.



El Banco Central analiza en bloque a los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y los engloba en la región Norte, mientras que al resto de las entidades las clasifica en las regiones Centro-Norte, Centro y Sur.



En el cotejo por sectores, en el Norte las manufacturas, principalmente para exportación, retomaron su trayectoria ascendente que fue impulsada por la producción de vehículos y de autopartes y aeropartes para la industria aeroespacial.



En el caso de la minería, el menor ritmo de crecimiento se atribuyó a la moderación en la producción de cobre como resultado del bajo precio del mineral, con lo que el sector presentó una trayectoria decreciente que arrastra desde el año 2014.



Sector de la construcción



Un menor flujo de recursos destinados a obra pública por parte de los gobiernos estatales, alentó el avance de la construcción en la mayor parte de México. En el Norte, la construcción de edificios privados y naves industriales estimuló a la actividad a la recuperación.



Aunque el comercio en los estados norteños no presentó números negativos, decreció respecto al segundo trimestre del año, debido principalmente a la depreciación del tipo de cambio y la disminución en el gasto e inversión de gobiernos estatales y municipales.



Respecto a los servicios, el Banco Central menciona que el crecimiento del sector se debió a un aumento en el movimiento de carga de tipo industrial de tipo automotriz y una favorable evolución del ramo de la siderurgia.



La caída de mayor consideración la presentó el sector agropecuario, hecho que se atribuye a una reducción en la producción de tomate, sorgo y papa, derivado por los bajos precios de mercado de algunos productos.



A nivel nacional el análisis establece que la economía presentó una moderada reactivación en el tercer trimestre del año, con respecto a los meses de abril a junio, donde en la mayoría de los sectores se observó una contracción.



"Esta evolución se atribuye, principalmente a la expansión que exhibió el sector de los servicios, toda vez que la producción industrial en su conjunto permaneció estancada", destaca el Reporte.



Mercado interno: La clave



Las expectativas de un mejor desempeño en los sectores económicos en las regiones del País, son positivas para la mayoría de los empresarios consultados por el Banco de México, quienes apoyan su visión en un fortalecimiento del mercado interno.



"Sus expectativas se apoyan en el ámbito interno, en un crecimiento del consumo, los servicios de apoyo a negocios, el turismo nacional, la construcción privada no residencial, las actividades agropecuarias, así como de algunos subsectores de las manufacturas para el mercado doméstico", se explica en el análisis.



Específicamente en el Norte, los empresarios consideraron que un mayor dinamismo de la economía estadounidense y la depreciación del tipo de cambio real, podría contribuir a recuperar el aumento de las exportaciones manufactureras en los sectores automotriz, aeroespacial y electrónico.



En cuanto a los factores internos indicaron que el consumo privado podría ser estimulado por el aumento del empleo formal, el flujo sostenido de remesas internacionales y la expansión del crédito al consumo.



La actividad económica regional en el Norte del País presentó una mejora por sectores, según un análisis del Banco de México, los cuales se comportaron de la siguiente forma en el segundo y el tercer trimestre del año.