GUAYMITAS, NAVOJOA()

Cesáreo Valenzuela Valencia, de 68 años de edad, recordó que dejó la escuela porque sólo hablaba el dialecto Mayo y su maestro al no entenderle lo golpeaba con una vara de madera en los brazos para que aprendiera español y olvidara su lengua materna para siempre.



El habitante de la comunidad de Guaymitas encontró en las artesanías de carrizo una manera de ganarse la vida, pues aunque de niño tenía la ilusión de estudiar, los malos tratos por no hablar español lo desanimaron a continuar.



"A mí me corrieron de la escuela porque no me entendían, hablaba puro Mayo y me pegaban para que entendiera.



"Me dijo mi apá (papá): Pa’ que vas, mejor ponte a hacer petates de carrizo", relató, "antes nos obligaban a golpes pa’ dejar de hablar el dialecto".



¿Pero como iba a aprender sino les entendía?, cuestionó el artesano indígena, quien aseveró que la misma situación vivieron muchos integrantes de la tribu Mayo que dejaron la lengua materna por presión de algunos docentes.



Fue hasta los 40 años de edad cuando aprendió a hablar español y las operaciones Matemáticas básicas, dijo, gracias a un maestro de la comunidad de Guaymitas y a las clases en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)



"Ahí empecé a hacer numeritos y aprendí a leer porque tenía que sacar cuentas de los ‘guaris’ (canastas) y tapetes de carrizo que vendía", agregó, "desde niño aprendí a manejar el carrizo por necesidad".



"Antes eran otros tiempos, ahora está caro, todo, ya no puedo ir por carrizo porque estoy malo de la cadera porque me he caído dos veces, la segunda sí me lastimé", expresó el artesano que antes salía a las 05:30 horas a los márgenes del río, "el doctor dice que no tengo nada, pero a mí me duele".



REALIZAN ENCUENTRO DE MÚSICA INDÍGENA



EL JÚPARE, HUATABAMPO.- Con la participación de 24 grupos se realizó ayer en la comunidad de El Júpare, Huatabampo, el Vigésimo Segundo Encuentro de Música Tradicional Indígena.



Antolín Vázquez Valenzuela, coordinador de los Centros de Cultura Popular, informó que estuvieron presentes integrantes de las etnias guarijíos y yaquis.



"Es una manera de preservar y rescatar la lengua materna que con los años se va perdiendo; todos los grupos que se presentaron cantaron en el dialecto Mayo", recalcó.



Año con año se realiza el encuentro, dijo, aunque en los últimos que se realizaron el número de participantes disminuyó.



"El año pasado participaron 48 grupos musicales y es que los adultos mayores que organizaban poco a poco se nos han ido", lamentó.



Además de los números musicales se expusieron artesanías y alimentos tradicionales como wacabaqui, atole de pinole y menudo.