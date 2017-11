Extraña a Fiscalía Anticorrupción proceder de PGR en caso de Padrés

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como extraña consideró la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS) la actuación de la PGR en el caso del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, al no presentar el recurso correspondiente a la sentencia del amparo.



"Es extraña la actuación de la PGR al no seguir los protocolos de actuación básicos en materia de amparo, pues es de conocimiento que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó ante la autoridad judicial al ex mandatario estatal por diversos delitos...", afirmó la dependencia en un boletín.



Para la Fiscalía Anticorrupción, la PGR dejó pasar la oportunidad de sostener su acusación, propiciando con ello una percepción de una actuación inusual.



"La FAS, dentro del marco de su competencia, ha colaborado desde el inicio de este procedimiento con el mayor profesionalismo, seriedad y conocimiento, coadyuvando en todo momento con la Procuraduría General de la Republica (PGR)", dijo, "tantas veces como fue solicitada, siempre manifestando una disposición plena a fortalecer sus investigaciones".



La dependencia, según el comunicado, garantiza a los ciudadanos que todos y cada uno de los casos materia de su competencia son y serán defendidos agotando todos los recursos legales a su disposición.



En el caso de la FAS, refiere, siempre han agotado todos los recursos, incluso han ganado hasta el 99% de los amparos y muchos de ellos han sido en segunda instancia.



"En Sonora seguiremos trabajando en el marco de nuestras competencias, con el rigor y profesionalismo con el que siempre nos hemos desempeñando", afirma.