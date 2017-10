Diario de una lucha contra el cáncer: Esperanza Morales Sol

(GH)

El cáncer me lo detectaron en el mes de mayo del 2003, cuando yo estaba auto explorándome mientras me bañaba y me detecté una bolita en el seno izquierdo que antes no había notado. Era una bolita como una semilla de limón.



Ya que terminé de bañarme me cambié, me alisté, y cuando me desocupé le comenté a la mayor de mis hijas lo que estaba pasando. Me recomendó que fuera a consulta con el doctor.



Ese mismo día fui al Seguro Social de Navojoa a hacerme los estudios. Me los hicieron y me pusieron otra cita para entregarme los resultados más adelante.



Los días antes de la nueva cita mi familia y yo los vivimos llenos de angustia, con mucha preocupación. El día que fui por los resultados, entré con la doctora y nunca esperé escuchar esa frase tan temida: “Señora, la bolita que se detectó es maligna”.



Han sido las palabras más fuertes que he escuchado en mi vida, pero no lloré porque ahí estaban mis hijas. Por eso no me derroté y sólo pregunté a la doctora ¿qué sigue?.



De ahí siguieron varios estudios en Ciudad Obregón; quimioterapias y se me cayó el cabello, sentía dolores muy fuertes por los tratamientos, al grado de pensar en dejarlos, sólo quería ya no sentir esos dolores, pero agarré fuerzas de mi familia y de toda la gente que me apoyó para las siguientes quimioterapias; yo misma me mentalicé en seguir adelante por mis hijas, por mi familia.



Mi actitud siempre fue positiva y después de tantas terapias y tratamientos llegó el día en el que me dijeron: “El tumor será sacado de su pecho”; fue una operación muy tranquila, lo único que hice fue ponerme en manos de Dios.



Yo le gané al cáncer y por “nocaut”, porque después de trece años no volvió. Gracias a mi Dios sigo aquí con mucha esperanza y amor por la vida; tener una actitud positiva ayuda mucho porque si una se deja arrastrar por la depresión, es más difícil salir de la enfermedad, hay que tener mucho optimismo y amor por una misma y por la vida.



No se desanimen, pongan toda su fe en Dios y con mucha actitud positiva enfrenten todo lo que venga; recen mucho y con ayuda de Dios y el apoyo de la familia y amigos poco a poco saldrán adelante si están pasando por esta enfermedad: Algún día sólo quedará como un recuerdo, una experiencia más en la vida.



Hay que estarse auto explorando, revisándose para detectar a tiempo cualquier bolita porque es muy importante detectarla a tiempo; que no les dé vergüenza ni tengan miedo de ir constantemente con el doctor, ni miedo a que les den una mala noticia, todo puede salir bien cuando los problemas se detectan a tiempo.