Va Club Rotario en la lucha contra la poliomielitis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para erradicar por completo la polio de la faz de la tierra, la organización Rotary es la encargada a nivel mundial de haber aportado para la adquisición de más de dos mil 500 millones de vacunas desde que inició la campaña en 1979, en alianza con otras organizaciones.



Aunque desde hace más de 30 años en México no hay un caso de poliomielitis, miembros de clubes rotarios de todo el país y el mundo realizan cada año la campaña Polio Plus, que busca reunir fondos para continuar con la compra de vacunas.



El ingeniero Ramón López Juvera, gobernador de Club Rotario distrito 4100, indicó que el pasado 24 de octubre se realizó la campaña para recabar fondos que serán destinados a Polio Plus uno de las labores que realiza Rotary International.



"Nuestra organización Rotary International inició la campaña para erradicar la polio en 1979 en Filipinas y hemos aportado con otras organizaciones mil 700 millones de dólares", recalcó.



SÓLO EN TRES PAÍSES



Actualmente la polio está controlada en un 99.99%, pues solo hay tres países que aún tienen casos, Nigeria, Afganistán y Paquistán, por lo que se espera que para el próximo año ya no exista ninguno más y después pase un periodo de tres años para que se entregue el certificado de radicación de la enfermedad.



El licenciado Carlos Valenzuela Loreto, presidente del Club Rotario Hermosillo Pitic, destacó que además de las aportaciones voluntarias que realizan los miembros, tratan de involucrar a niños y jóvenes en grupos como Rotarac.



En Hermosillo hay cuatro clubes rotarios, integrados por cerca de cien miembros que constantemente realizan actividades en pro de la comunidad, como la entrega de micro créditos para proyectos productivos en zonas vulnerables y próximamente la entrega de dos mil pares de zapatos.