Cuestionan regidores de Guaymas el poco trabajo del alcalde

GUAYMAS(GH)

En las últimas tres administraciones, Guaymas sostuvo un ritmo de crecimiento en la obra pública de más del 300% con relación a otros periodos de Gobierno, y hoy día no representa ni el 3% los poco más de 35 millones de pesos invertidos en pavimentaciones.



El director de Infraestructura Urbana y Ecología, Jaime Agruel, y los servidores que son su responsabilidad, que rindieron cuentas ante regidores en Palacio Municipal, se dedicaron a presentar planes de obras ante la escasez de trabajo que tienen.



El edil Alfonso Uribe Corona señaló que durante los dos años de administración del alcalde Lorenzo de Cima Dworak, se han pavimentado once o doce calles y avenidas del Centro, Las Villas y otros sectores.



Subrayó que las obras realizadas por el actual Gobierno no rebasan los 35 millones de pesos, pues la mayoría son pavimentaciones de una o dos cuadras a excepción del bulevar Las Villas y la calle 12 hasta la 20, por la avenida 16.



"No me voy a ir muy lejos, la comparación la haremos con la administración pasada, donde se invirtieron más de 900 millones de pesos en obras productivas, como el mercado de mariscos, la casa hogar para niños y madres maltratadas, la Unidad Deportiva de Guaymas Norte, la Escuela de Música del sector Antena, la pavimentación de casi toda la colonia Petrolera, la ampliación a tres carriles de la carretera Internacional y muchas más", acotó.



MÁS A NÓMINA



Este Gobierno, dijo, tiene destinado casi la totalidad del presupuesto anual en el pago de nómina, lo que les impide realizar más obras y aunado a eso no ha logrado realizar gestiones importantes como se hicieron en anteriores administraciones.



"Los funcionarios no informaron mucho porque no hay nada que informar, se enfocaron a hablar de planes y proyectos, de las buenas intenciones que hay, pero ninguno aterrizó nada, y ya sólo queda un año de administración", finalizó.



EL IMPARCIAL solicitó entrevista con el director de Infraestructura Urbana y Ecología y de Obras Públicas, sobre los trabajos que han realizado y la inversión durante el Gobierno actual, pero solicitaron tiempo para responder a los cuestionamientos que le fueron dejados por escrito.