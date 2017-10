Baja uso de casas de empeño por nuevas reglas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Las exigencias de factura y otros requisitos establecidos por ley provocaron una reducción en las operaciones de las casas de empeño de Sonora, informó el representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), Enrique Rivera Valenzuela.



Explicó que después de los operativos de las autoridades para verificar la operación de estos negocios se incrementó la capacitación del personal y se nota que poco a poco empieza a regularizarse la afluencia de usuarios.



"Lo que hemos notado es que sí han bajado, pero es por el temor de las personas. Los empleados ya se están capacitando de manera que comprueben que el producto es de él (del ciudadano) al momento de empeñar algo", acentuó.



Respecto a las personas que regresan por la prenda que empeñaron, detalló que es de un 85%.



"Tenemos pensado que la gente muchas veces no pueden", explicó,"se les dan 30 días normales y 15 días más de gracia".Precisó que son los electrónicos, como televisiones, tabletas, videojuegos y celulares, así como la herramienta, los artículos que más empeñan, aunque hay casas de empeño especializadas en joyería. La factura del producto, una nota de compra o un comprobante de domicilio, explicó, son los documentos que se requieren para un empeño.; sin embargo, si no se cuenta con eso, se tendría que firmar una boleta y plasmar en ella las huellas digitales.



"Ahorita ya se está ganando ritmo, las personas como que ya traen el comprobante de domicilio, la nota o bien, dicen ‘no lo tengo, pero aquí te firmo donde digo que es mío’. Estamos poniendo en las tiendas que toda esta información va a la Fiscalía para que eviten empeñar cosas robadas", subrayó.



POR CULTURA



Rivera Valenzuela puntualizó que en México sería difícil crear la cultura de guardar las facturas de los productos que se adquiera, además de que en ocasiones muchos de ellos son regalos o de origen estadounidense, y por ello no traen dicho documento.



"Ya se está informando a la gente, los empleados tienen un poco más de confianza con la gente que llega con los documentos y a la que no, se les dice que no se les puede empeñar por la falta de los mismo", comentó.



El representante de las casas de empeño añadió que la principal recomendación para los sonorenses que contar con todos los requisitos, para seguir confiando en que no empeñarán artículos robados.