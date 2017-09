Fallan barcos y se regresan a puerto

Guaymas(GH)

A bordo de barcos de entre 25 y 30 años de antigüedad se pesca el "oro rosado" en Guaymas, lo que ha provocado más de diez arribos a puerto por fallas de la flota mayor, en los primeros diez días de actividad.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, informó que la mayoría de las embarcaciones camaroneras tienen vencida su vida útil, y aunque algunos armadores le han dado mantenimiento a sus cascos, la antigüedad es de más de dos décadas.



Subrayó que del 16 de septiembre que se levantó la veda del crustáceo en altamar a la fecha han llegado cerca de 15 barcos, con un promedio de más de 2.8 toneladas cada uno, lo que representa una derrama económica de alrededor de 6 millones de pesos.



Antes de salir los barcos, dijo, recibieron una ‘manita de gato’ en los cascos y máquinas, lo que les permitió su salida a altamar para ir tras la búsqueda del camarón, sin embargo eso no ha sido suficiente pues algunos han tenido que regresar a reparaciones.



"Llevamos aproximadamente un 55% arriba de la temporada 2016-2017, en bahía y altamar esperaremos el arribo de los 175 barcos que salieron a la captura del camarón nos indiquen cifras similares en las siguientes dos o tres semanas", puntualizó.



En bahía, dijo, se han pescado 215 toneladas de la especie marina, donde el 80% de las tallas son 16-20 y el resto son "under" 15 y diez, con lo que se calcula un precio estimado en derrama de más de 31 millones de pesos.



"En altamar todavía no pinta la temporada porque han entrado pocos barcos, la mayoría viene por alguna falla o porque no quieren arriesgar el producto, pero en estos arribos hemos estado observando camarón de tallas más pequeñas y la mayoría café, diferente a lo que vemos en bahía", subrayó.



HALLAN BOTA DE HULE; CREEN SEA DE PESCADOR



Una bota de hule flotando en las inmediaciones de El Tobari, donde se busca al pescador desaparecido desde el sábado tras caer al mar, es lo que han encontrado los empleados de la empresa Selecta que colaboran en su búsqueda.



Autoridades pesqueras y del Puerto, confirmaron que el sábado, alrededor de las 20:00 horas, el marinero del barco "Dorada Villa II", Luis Sánchez Ríos, de 51 años de edad, cayó al mar mientras se encontraba trabajando.



Señalaron que aunque se han desplegado dos avionetas, una de la empresa y otra de la Secretaría de Marina-Armada de México, además de dos buques sardineros y cerca de 20 camaroneros, no han localizado al pescador.