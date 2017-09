"Y Griega" cuenta con médico familiar

CABORCA(GH)

La Unidad de Medicina Familiar de la Comisaría Plutarco Elías Calles, mejor conocida como la "Y Griega", ya cuenta con un médico en el turno vespertino, informaron autoridades del IMSS.



Fueron varios años de reclamo por parte de los habitantes de la costa, autoridades municipales y de los dirigentes de una mina ubicada en esta zona, aceptaron autoridades del IMSS por no contar con los servicio de salud a plenitud.



Se dio a conocer que ahora los derechohabientes ya tienen servicio de salud en esta clínica número 32 de 08:00 a 23:00 horas.



Antes de esto, a los derechohabientes que iban en la tarde los atendían en el centro médico de la Secretaría de Salud en esta Comisaría, la cual por sí misma ya tenía suficiente demanda de servicios.



Se inauguró el turno vespertino con la contratación de un médico familiar.



En este momento se cuenta con tres médicos, dos en la mañana y uno en la tarde, cosa que en la tarde no había, se dio aconocer.



El no contar con médico en la tarde afectaba mucho a la minera local, se explicó, pues sus colaboradores debían faltar mucho para alcanzar a ser atendidos únicamente en la mañana.



Autoridades del IMSS lamentaron que algo que afecte mucho a esta clínica del IMSS en la "Y Griega" sea la alta demanda de servicios de salud no se ve necesariamente reflejada en el número de derechohabientes del Instituto.



Al ser muchos trabajadores agrícolas, más de 20 mil, se estimó, sólo llegan a esta región de Caborca por un par de meses mientras culmina la temporada del espárrago y la uva por poner un ejemplo.