A don Refugio le gustaría conocer a sus nietos

CABORCA, Sonora(GH)

A sus 98 años, Refugio León Granillo no sabe si tiene nietos o no, aunque su corazón le hace pensar que sí.



El originario de Bacoachi, Sonora, relató que tiene tres hijos, pero desde que falleció su esposa no los ha vuelto a ver, eso hace ya tantos años que no pudo recordar.



Al día de hoy no sabe nada de ellos, dijo, pero ya deben estar grandes.



“Cuando se murió mi señora, una hermana de ella se los llevó (a sus hijos), estaban chiquitos, ya no los volví a ver en mi vida, ya los he buscado”.



Don Refugio, quien está en la Casa Hogar Luis M. Valencia, dijo que sólo conoce a la nieta de su hermano.