Es paquetero y su vida no es nada aburrida

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Una vida sin trabajar es impensable para Carlos Vizcarra Varela, de 74 años, quien desde niño aprendió sobre el esfuerzo, la edad no ha mermado su vitalidad.



Oriundo de Casas Grandes, Chihuahua, Carlos llegó a esta frontera en 1970 con el propósito de visitar a su hermana, pero terminó quedándose a vivir en Agua Prieta.



A lo largo de 35 años Carlos trabajó en maquiladoras hasta que se jubiló y desde hace ocho años se desempeña como paquetero en una tienda departamental donde labora tres horas y media cada día.



La oportunidad surgió en una reunión del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), donde les dijeron las ofertas de empleo que había en ese momento.



“La coordinadora nos dice cuando hay trabajo en alguna parte, en alguna tienda, porque son varias tiendas, entonces yo le dije que quería trabajar aquí y me mandó”, recordó.



Actualmente Carlos vive con su esposa y con un hijo, y cuando no trabaja se va a las oficinas de Inapam, donde puede realizar varias actividades deportivas, como el cachibol, que es el deporte que practica.



Carlos no recuerda con exactitud cuántos nietos tiene, pero estima que son alrededor de quince, producto de los cuatro hijos que tuvo junto a su esposa.



Sus nietos son su alegría y disfruta cuidarlos, aseguró, como cuidó a sus hijos, y disfruta de las visitas que algunos les hacen eventualmente.



Así, con su familia y sus múltiples actividades la vida no parece nada aburrida para Carlos, quien a sus 74 años, tiene muchas cosas por hacer.