Etnia yaqui recordará matanza del 21 de octubre

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La lucha por su territorio dónde murió una persona y otras más resultaron lesionadas el pasado 21 de octubre será recordada con una ceremonia de tres días este año, informó Guadalupe Flores Maldonado.



El asesor jurídico de la etnia yaqui de la Loma de Bácum indicó que las actividades iniciarán desde el viernes 20 de octubre en presencia de indígenas de Marruecos, Paraguay, Canadá y México.



"Haremos una serie de conferencias, pláticas, charlas, recordando el cómo antes se quedaba uno después de la cena, en las tardes noches platicando sobre leyendas y cuentos tradicionales, es la primera vez que haremos está ceremonia.



"Será conmemorando este aniversario de una de las defensas de nuestro territorio, no es la primera, ha habido como cuatro, por allá en 1988 fue en Bácum donde mataron a más de 600 gentes indefensas", expuso.



Este intento de exterminio surgió a raíz de la violación de los usos y costumbres de la tribu al querer imponer un tubo de gas por sus tierras, explicó, colocándolos en grave peligro.



"Cruz Buitimea Piña era un elemento, un hermano, fue un asesinato orquestado por ellos mismos, por el Gobierno y los demás para tener una justificación para entrar, porque si no pasa eso no pueden pasar, porque hay un recinto sagrado.



"La guardia tradicional tiene el mismo valor que el Palacio Nacional para México, así como quienes lo resguardan saben que darán su vida ante cualquier atacante, así es aquí, no se mete cualquiera, y lo asesinaron con sus propias armas, una 22, aquí no las usamos", añadió.



El evento se dará de manera abierta al público en general, apuntó, sobre todo para quienes quieran conocer los hechos y la lucha que se mantiene, a versión de ellos.