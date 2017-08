Caborca, ruta de mayor tránsito de migrantes

CABORCA(GH)

Al paso de los años, Caborca se ha convertido en una de las ciudades predilectas, si no es que la más, por los migrantes centroamericanos y mexicanos en su ruta hacia los Estados Unidos por el Noroeste de Sonora.



"Escogimos aquí Caborca por el ser punto intermedio, vamos a decir de las delegaciones, y por la problemática que sabemos ustedes tienen aquí en Caborca.



"En el Estado lo que antes veíamos que era Altar ahora es Caborca, después Sonoyta", manifestó el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora, Juan Manuel Hurtado Monreal.



La Perla del Desierto se ha convertido en un punto de abastecimiento para los migrantes, quienes llegan en su mayoría a bordo del tren carguero "La Bestia", por lo que es un punto estratégico de trabajo para el personal del INM.



En la ciudad hay al menos un comedor en forma donde se les brinda alimento gratis a diario a los migrantes y en donde aseguran atienden a más de 100 por día, además de muchas otras personas u organizaciones que les brindan alimento en las vías del tren, donde también se cuentan por decenas.



A decir de las autoridades policiacas muchos de los migrantes se quedan en hoteles o posadas muy baratas que existen en la ciudad, mismas que al paso de los años se han convertido exclusivamente para migrantes, por su bajo costo.



Además en Caborca hay una Casa del Migrante, donde sus dirigentes afirman atender a cerca de 100 personas por día y en donde les brindas alojamiento y alimentos hasta por una semana.



Esta labor humanitaria hacia este grupo por algunos llamados "indocumentados" no es del agrado de toda la ciudadanía, pero existen personas que siempre les brindan su ayuda.



Muchos otros consideran que este constante apoyo ha incentivado a los migrantes a quedarse en Caborca, lo que trae inseguridad y de salud.NOGALES (GH).- En promedio unos 50 migrantes, principalmente mexicanos, son atendidos en el albergue San Juan Bosco, informó el propietario.



Juan Francisco Loureiro Herrera manifestó que el flujo de personas se ha mantenido tranquilo en comparativa con otros años cuando incluso solían recibir cantidades por encima de los 100 y en ocasiones hasta alrededor de 200.



Señaló que se atienden a pocos centroamericanos, ya que la mayoría de los arribos son de mexicanos.



Y la mayor parte de estas personas son migrantes en tránsito, ya que ha descendido el número de deportados.



En los últimos diez meses suman 353 mil 522 personas que han sido arrestadas por cargos de inmigración o consideradas como inadmisibles en la frontera con México al momento de intentar ingresar a la Unión Americana.



Durante este periodo sólo la Patrulla Fronteriza ha detenido 35 mil 517 menores migrantes no acompañados y 66 mil 808 migrantes viajando en familia, que sumados al restos de casos resultan 259 mil 107 aprehensiones.



En julio, un total de 18 mil 198 individuos fueron aprendidos en los puertos de entrada de la frontera con México comparado con 16 mil 87 casos en junio y 14 mil 521 de mayo.