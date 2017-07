Saca lo mejor de la adversidad

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Rafael Pacheco Cota, de 57 años, tenía otra vida, pero luego de ser víctima de un atropellamiento le dio un giro completo, aunque de la adversidad sacó lo mejor: Salir adelante.



El accidente vial obligó a Rafael a cambiar su estilo de vida, pasó de trabajar limpiando patios a durar horas sentado bajo los rayos del Sol esperando clientes para la venta de plantas.



El giro inesperado de su vida ocurrió hace casi 17 años y las placas que le pusieron en ambas piernas y en el hombro vencieron, pero ya no puede someterse a una intervención quirúrgica.



"Ya las placas ya están vencidas, o sea que me pueden volver a poner las placas, pero hay más posibilidades de que no resista la operación, entonces mejor me aguanto el dolor", expresó.



Rafael vive a dos cuadras y media de donde coloca su puesto de plantas y aunque a cualquiera podría parecerle poco, para él cualquier movimiento representa un gran esfuerzo.



Cada mañana al despertar Rafael hace movimientos con las piernas, las cuales le enseñaron debe hacer como parte de una terapia, narró, después de eso se va lentamente hasta la calle 16, avenida 33 a vender plantas.



Durante 12 años, Pacheco Cotaha aprovechado las plantas de su hogar para trasplantarlas a envases de refresco, las cuales oferta a los transeúntes y conductores que pasan por el lugar.