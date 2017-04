La ley debe aplicarse sin distinguir partido: PRI

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La ley debe de aplicarse sin distinguir filiación política alguna. En Sonora se llevan a cabo esfuerzos serios, profesionales y apegados precisamente a la Ley para combatir la corrupción y la impunidad, señaló el Partido Revolucionario Institucional.



Según comunicado de prensa emitido por el partido, alguien puede estar engañando, dolosamente, al dirigente nacional del PAN, pues su comunicado denota desconocimiento de la realidad en Sonora.



La selección de las ternas presentadas al Congreso Local para elegir a los titulares de la Fiscalía contra Delitos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción, la llevó a cabo un Comité Ciudadano en donde se destacan distinguidos militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional que ahora son desconocidos por sus dirigencias nacional y estatal, es decir, si no les sirven a ellos, entonces no sirven.



Decir que el PRI pretende imponer perfiles a modo en esas fiscalías, es una rotunda mentira. Es una manipulación propia de aquellos que quieren hacer de la lucha contra la corrupción un negocio político más.



El PRI reconoció que hay simpatizantes y militantes de otros partidos, con altas calificaciones éticas y de gran valor ciudadano. No generaliza juicios ni descalifica como práctica política.



El partido señaló que en Sonora no es necesario ir a Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua para ver los efectos de la corrupción, impunidad y la ilegalidad como conducta.



"Lo vivimos seis años con Guillermo Padrés y su gobierno del PAN, se trata ahora de que no vuelva a suceder", comunicó el partido tricolor.



"Con la descalificación del proceso y del resultado, las dirigencias nacional y estatal del PAN, parecen pretender que la ley no se aplique. Lo que los pone una vez más del lado de la impunidad.



"Dados los antecedentes por todos conocidos, y los hechos, queda claro que es precisamente Acción Nacional el partido que quiere fiscales a modo, para que la corrupción y la impunidad, con la que intoxicaron a Sonora, no se persiga y no haya justicia, finalizó el partido.