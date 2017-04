Violencia deja 6 muertos en Obregón y Guaymas

Ciudad Obregón(GH)

En menos de 24 horas, seis personas fueron asesinadas en los municipios de Ciudad Obregón, donde con ráfagas de AK-47 mataron a tres jóvenes, en tanto en Guaymas se registraron otras tres muertes violentas.



Un total de 46 casquillos percuitidos fueron hallados por personal de Servicios Periciales, en el lugar donde momentos antes tres hombres fueron asesinados y uno más resultó herido, en hechos ocurridos en Ciudad Obregón.



Según información proporcionada por la autoridad estatal, las víctimas fueron identificadas como Samir "N", de 26 años de edad, así como Daniel "N" y Óscar "N", ambos de 29 años; y el herido como Alaín "N", de 30 años.



El ataque con armas de calibre 7.62x39 milímetros, conocidas como "cuerno de chivo", se registró alrededor de las 14:10 horas, en un domicilio ubicado en la calle Churubusco, entre Coahuila y Tabasco, en la colonia Campestre.



Testigos precisaron que Daniel "N" había arribado al sitio en un vehículo tipo pick up marca Nissan, de color blanco, con placas del Estado de Jalisco; mientras que Óscar "N" se encontraba dentro de una vagoneta de color gris marca Nissan, donde quedó el cuerpo.



Remiten caso a PGR



Aunque personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevará a cabo las primeras pruebas del caso, éste será remitido a la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Sonora.



Se informó que dicha diligencia se debe al tipo de armas de fuego utilizadas para el ataque, el cual pudo haberse llevado a cabo por sujetos relacionados con la delincuencia organizada.



En menos de 15 horas



Otros tres cuerpos sin vida, con signos de violencia, fueron localizados en la zona urbana y rural de Guaymas, en dos hechos distintos en menos de 15 horas.



Según autoridades de la Policía Municipal, alrededor de las 20:45 horas del pasado lunes encontró a dos hombres muertos en el interior de una vivienda, con marcas de golpes y heridas de arma blanca, uno de ellos estaba esposado.



Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Ocotillo II, el cual es uno de los sitios considerados con mayor incidencia delictiva.



Las víctimas fueron identificadas como René M. A., y José Guillermo Q. C., de 29 años de edad, ambos con domicilio en el Norte de la ciudad.



El tercer cuerpo sin vida, no identificado, que localizó la autoridad municipal fue el de una persona de unos 60 años de edad, en el Triunfo Santa Rosa, a dos kilómetros del monte por el lado Oriente, donde se encontraron dos casquillos, al parecer calibre .9 milímetros.