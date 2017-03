Aseguran no causar un daño a la vaquita marina

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA(GH)

La población de vaquita marina ha ido en declive en el Alto Golfo de California por la pesca ilegal, aseguró Carlos Alberto Tirado Pineda, y son los pescadores organizados quienes están pagando el precio.



"Lo que está llevando en declive a la vaquita marina son otras cosas, la pesca furtiva, la pesca ilegal.



"No debemos de pagar las comunidades por algo que no nada más este Gobierno, los gobiernos pasados han sido incapaces de resolver un problema integral, socioambiental", sentenció.



Las agrupaciones de pescadores que cuentan con permisos para esta práctica están a favor de la conservación de la vaquita y de todo el ecosistema, afirmó, pero debe haber un equilibrio entre las especies, el ser humano y las pesquerías.



Consideró que las artes de pesca que usaban y están suspendidas, como el chinchorro de línea, no son las causantes de la muerte de la vaquita marina, pues no las han usado por casi dos años y esta especie sigue desapareciendo.



"Éste es un golpe durísmo para el estado de Sonora y más para esta región del Golfo de Santa Clara.



"Ya teníamos problemas con la red para camarón, problemas con la curvina que ya la dejamos de pescar, y ahora este anuncio por parte de la Sagarpa donde ahora hablan de la prohibición de redes agalleras, pues es un problema más grave", comentó.