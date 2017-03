Navales ¡al agua!

Guaymas(GH)

En menos de siete años, la operación del Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar (Ensar) de la IV Región Naval a cargo de 21 elementos ha salvado más de 338 vidas, con el apoyo del equipo y las dos embarcaciones rápidas tipo "Defender" que tienen a su disposición.



Las autoridades de la Secretaría de Marina-Armada de México crearon el Ensar en abril del 2007 en Puerto Vallarta, luego lo extendió a 16 puertos más, entre ellos, el Puerto de Guaymas, y en la actualidad hay 25 centros especializados para salvaguardar la vida en el mar.



A la Cuarta Región Naval le corresponde atender desde Yávaros hasta Puerto Libertad, con dos embarcaciones rápidas, que tienen capacidad de abarcar un rango de 370 kilómetros, a una velocidad de 85 kilómetros por hora.



La fuerza de estas embarcaciones y la destreza de sus capitanes permiten navegar con olas de hasta 2.4 metros de altura y vientos de hasta 55 kilómetros por hora.



Cada "Defender" zarpa con un maquinista y dos nadadores de rescate a bordo, los cuales tienen conocimientos de primeros auxilios, y son capacitados de forma constante sobre los procedimientos de salvamento, además de ejercitarse físicamente.



El trabajo del Ensar inicia con una toma de conocimiento que se da a través de una llamada de auxilio vía telefónica, del canal internacional VHF que tiene un alcance de hasta 25 millas (40.23 kilómetros) o la radiocomunicación aérea HF.



Los llamados tienen diferentes fases de emergencia, el primero es el de incertidumbre, luego pasa al de alerta y por último está el de emergencia, para ello, se integra la información con los reportantes a fin de determinar y actuar como corresponda.



Llamadas de auxilio



El tercer maestre, José Palma Ramírez, es quien recibe la llamada de auxilio de parte de cooperativistas o familiares, y cuando eso pasa se concentra para hacer sólo las preguntas pertinentes sin perder tiempo, pues sabe que después de 72 horas baja en un 80% la probabilidad de esperanza de vida en el mar en una persona.



Con la información que recaba llena un formato que incluye la posición geográfica, el número de personas a bordo y la última ubicación de la embarcación que haya sido reportada para finalmente confirmar la información con Capitanía de Puerto y/o familiares.



Una vez que el formato está listo, el cabo José Manuel Silva Luna, carga los datos al Sistema de Planificación Óptima de Búsqueda y Rescate, donde se incluye hasta las condiciones meteorológicas para saber si la embarcación reportada pudo haber sido arrastrada por vientos o corrientes.



De manera automática el software les arroja la posibilidad de localización que tienen, el tiempo estimado que los elementos estarán en el área con labores de búsqueda, haciendo así más efectiva e inmediata la búsqueda y rescate.



Nadadores



Los nadadores de superficie o el helicóptero al contar con la información se preparan para zarpar a la búsqueda y rescate de los náufragos junto con un maquinista.



De acuerdo con la ubicación proporcionada por el Sistema de Planificación Óptima de Búsqueda y Rescate, el Ensar define el equipo y las embarcaciones que dispondrá para la localización.



Patrullas oceánicas



Las autoridades de la Secretaría de Marina-Armada de México permiten el uso de todo el equipo que dispone para salvar la vida en el mar, por ello el Ensar se apoya en las patrullas Oceánicas que son trinomios (buque, helicóptero e interceptora).



Al ejecutar las operaciones se define el tipo de unidades que utilizarán para sus labores de rescate, el personal y el equipo que les permita cumplir con su objetivo primordial que es salvar la vida en altamar.



Desde su operación en el 2010, en Guaymas, no se ha presentado ningún incidente lamentable, y eso sumado a su destacada labor, en el 2014, el Ensar obtuvo una mención honorífica por parte de la Secretaría de Marina.



Preparación



Antes de enlistarse al Ensar, cada uno de los elementos acudió a la escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, que opera en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero para recibir capacitación y adiestramiento.



Con el equipo que portan tienen capacidad para bucear hasta 80 metros de profundidad, acompañados de una cámara que graba cada momento para retroalimentar su trabajo en posteriores rescates.



"Vale la pena": Nadador Rescatar la primera vida me marcó



Guaymas.- "Cuando le salvas la vida a una persona, sabes que todo el esfuerzo que has realizado en capacitación, adiestramiento y acondicionamiento físico, valió la pena", argumentó el nadador de superficie del Ensar Guaymas, Jesús José Neder Oropeza.



El primer maestre del Servicio de Sanidad Naval, durante su trabajo en la Estación de Búsqueda y Rescate en el Mar ha vivido varias experiencias que lo han llenado de satisfacción y ganas de seguir en su trabajo.



"Recientemente realicé un rescate en el Cerro Teta Kawi por el área de la costa, era un ‘boy scout’, de 14 años de edad, que se había ido a acampar solo y al caer la noche ya no supo bajar por tierra y quiso hacerlo por el mar, pero al subir la marea se quedó atrapado", narró.



Sacar del mar a las personas con vida, es la satisfacción que compensa el entrenamiento físico al que someten día con día para estar en buena condición física.