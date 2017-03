Condenado a desaparecer el Golfo de Santa Clara

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA(GH)

No sólo la pesca si no toda la comunidad del Golfo de Santa Clara está en peligro de desaparecer por el dictamen federal de prohibición del uso de redes "agalleras" en todo el Alto Golfo de California, advirtió Carlos Alberto Tirado Pineda.En el esfuerzo por salvaguardar a la vaquita marina, endémica de esta zona, el presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas "Pescadores de la Reserva Biosfera", lamentó que el Gobierno federal les haya quitado sus tres principales pesquerías y único sustento para las más de mil 300 familias que ahí habitan.Recordó que desde hace casi dos años les prohibieron la pesca del camarón, en semanas pasadas la pesca de la curvina golfina y con la prohibición de redes "agalleras", condenan a desaparecer la pesca de escama pues no hay otra arte de pesca que le sustituya.En el Golfo de Santa Clara son entre 450 y 500 las embarcaciones que cuentan con permiso para pescar camarón, curvina y escama, estimó, pero ante los decretos federales ya no pueden realizar ninguna de las tres."A la gobernadora Claudia Pavlovich , queremos su intervención por que están orillando a las comunidades del Alto Golfo no ha pescar, si no a ser desaparecidas."La red de camarón que es el chinchorro de línea está suspendido por el acuerdo de dos años (para protección de la vaquita marina), ahora en escama sale una prohibición donde ahora estamos peor, ni siquiera hay un arte de pesca que se hayan hecho pruebas, que haya un antecedente, pero ya hay un señalamiento de imposición, está más grave la situación", reclamó.La temporada de pescado de escama en esta comunidad comienza en abril y dura hasta julio, precisó, pues se empataba con la pesca de la curvina golfina también.