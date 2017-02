Registran espera de 140 minutos en cruce de San Luis

Agua Prieta(GH)

Los tiempos de espera para cruzar a Estados Unidos variaron entre los 45 y los 140 minutos en las fronteras de Sonora, aunque en Naco no se registraron tiempos de espera.



Los tiempos de espera más largos que se reportaron ayer fue en San Luis Río Colorado, donde tuvieron únicamente tres carriles estándar abiertos y los tiempos de espera fueron de dos horas y 20 minutos.



En la Ready Lane se tuvieron cuatro carriles abiertos y la espera fue de 90 minutos, según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).



Después le siguió Nogales con tiempos de espera de hasta 60 minutos con tres líneas estándar abiertas en la garita Dennis DeConcini y una de la Ready Lane con el mismo tiempo de espera.



En Nogales Mariposa los tiempos de espera fueron de 45 minutos, con nueve líneas estándar abiertas, mientras que en Douglas en la garita Raúl Héctor Castro los tiempos de espera fueron también de una hora.



En la misma garita se tuvo abiertas dos líneas de la Ready Lane y los tiempos de espera que se reportaron fueron de 20 minutos, mientras que en Naco no hubo reporte de retrasos.



En las fronteras de Sonora con Estados Unidos únicamente en San Luis Río Colorado se reportó que había fila de 10 minutos para cruzar caminando, según información de la CBP.



