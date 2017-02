Tienen sonorenses cultura de donación de órganos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En trasplante de córnea y riñón, Sonora ocupa el lugar número 12 a nivel nacional, informó Ernesto Duarte Tagles, director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado.



En 2017 se ha realizado 37 trasplantes, 29 de ellos de córneas y ocho de riñón, precisó.



“De riñón en 2017 llevamos actualmente ocho trasplantes mientras que en 2016 se realizaron 55 (15 de donante vivo y 40 de donante por muerte encefálica)”, agregó.



“Tenemos una buena tasa de donación y por consiguiente estamos trasplantando riñones provenientes de donadores por muerte encefálica que por personas vivas, lo que es mejor porque en un momento dado no se expone a un riesgo el donante vivo”.



Los trasplantes que se han realizado en el Estado fueron y siguen siendo para menores de edad o personas adultas mayores, todo depende de su padecimiento y la gravedad del mismo.



CUIDADOS DE POR VIDA



Los pacientes que han sido trasplantados deben tomar medicamento de por vida, esto para evitar el rechazo del órgano.



“A todo paciente que se le va a trasplantar se le informa de la toma de inmunosupresión, medicamento que sirve para que no haya rechazo de órgano, porque aunque haya pruebas de compatibilidad, no deja de ser un cuerpo extraño.



“La posibilidad de que exista un rechazo a las semanas, meses o años siempre va a existir, por lo que tendrá que tomar el medicamento de por vida”, explicó.



En el marco del Día Mundial del Trasplante que se conmemora hoy, Duarte Tagles hace una invitación a la comunidad a decir sí a la donación, hablarlo con la familia para en caso de estar en una situación de emergencia, sepan que su familiar quería ayudar a más vidas después de la vida misma.