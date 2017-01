Cancelación de Tlcan beneficia a México: Sandoval

Guaymas, Sonora(GH)

La cancelación a México del Tlcan beneficiará a sus habitantes pues el País dejará su dependencia con Estados Unidos para importar productos de Europa, Japón, China y otros países, opinó Arturo Sandoval Barbarín.



El líder de los locatarios del Centro e integrante de la Canaco en Guaymas, consideró que si México sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el dólar podría devaluarse ante el peso, los precios de los productos extranjeros bajarían, al igual que los aranceles.



"Si Donald Trump (presidente de Estados Unidos) se aferra a sacarnos del Tlcan, si se oponen a que sigan las empresas extranjeras en el País, se va a echar la soga al cuello ‘solito’, a nosotros nos va a beneficiar, no hay motivos para alarmarse", aseveró.



Hoy día, dijo, México atraviesa momentos difíciles por el alza de la gasolina, pero esta situación pasará y todo volverá a la normalidad.



"Hay que tener confianza y mucha fe a México, y sobre consumir lo que el País realmente produce, no hay que asustarnos porque esto más que afectaciones nos va a beneficiar, es tiempo de estar unidos", puntualizó.



Durante décadas, indicó, los mexicanos han estado bajo el yugo de Estados Unidos e incluso han copiado costumbres, pero no los aspectos positivos como son el número de diputados y senadores que tienen siendo un país más grande, tiene menos partidos políticos y no le da dinero para su operación.



"Si ese tratado se cancela vamos a tener que pactar directamente con esos países a los que les compramos su materia prima a través de Estados Unidos, lo cual sería muy positivo económicamente hablando", finalizó.