Mueren 2 por rickettsia en Hermosillo y Cajeme

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A causa de la rickettsia dos personas más perdieron la vida en Sonora, con lo que a la fecha hay tres decesos por la enfermedad.



Se trata de un hombre de 64 años de edad residente del Municipio de Cajeme y de un joven de 18 años de edad de Hermosillo.



Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, manifestó que la fiebre manchada es un padecimiento que tiene alta letalidad si no es diagnosticada a tiempo y tratada oportunamente.



Agregó que en la última semana se confirmaron dos casos más de fiebre manchada, por lo que hay un total de cuatro casos positivos en lo que va del año, dos en Hermosillo y dos en Cajeme.



Aparece la influenza



En la actual temporada de frío se confirmó la primera persona con influenza en Sonora.



"Se trata de una niña de 5 años de edad residente del Municipio de Pitiquito", detalló.



De acuerdo a Álvarez Hernández no hay más personas que padezcan la enfermedad por lo que hace un llamado a que se vacunen contra la influenza, ya que aún están a tiempo.



"A la fecha se han aplicado 567 mil 560 dosis de vacuna, lo que representa un avance del 76% respecto a la meta", indicó.



En el caso de dengue, en la semana tres del año se confirmaron los dos primeros casos no graves, dos casos importados de zika y un acumulo de dos casos de chikunguña.



Temporada de frío



Durante la semana se confirmaron siete eventos asociados a la actual temporada de frío, se trata de una familia originaria de Nogales, quienes sufrieron intoxicación por monóxido de carbono, pero está fuera de peligro.



Con ello hay un acumulo de 50 personas que han sufrido algún accidente a causa de las bajas temperaturas.



Gerardo Álvarez detalló que los municipios donde han ocurrido han sido en Nogales, con 29 sucesos, ocho en Agua Prieta, siete en Benjamín Hill, tres en Cananea, un caso en Naco, Magdalena y Hermosillo.



Las muertes en la temporada de frío no se han hecho esperar, pues el Estado de Sonora tiene un registro de cuatro decesos, una en Benjamín Hill por asfixia por monóxido de carbono, tres en Agua Prieta, una por hipotermia, otra por quemaduras y la última por intoxicación con gas butano.