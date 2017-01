"No estamos dispuestos a pagar ningún muro", afirma Gobernadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La dignidad no se negocia, ni estamos dispuestos a pagar algún muro, afirmó ayer la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, respecto a la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Aplaudió la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su encuentro con su homólogo estadounidense.Sonora construye puentes con el gobierno de Arizona, instituciones autónomas y cámaras empresariales porque sin duda, dijo, unidos saldrán adelante."Yo soy una mujer que cree en construir puentes más que muros, en sumar, no en dividir y eso es lo que he estado haciendo en todo este tiempo y lo seguiré haciendo con todos los que quieran hacerlo", expuso.Llamó a los sonorenses que se encuentran en Estados Unidos, sobre todo en Arizona, a acudir a los consulados para que se les protejan sus derechos, para que reciban asesoría legal, y recordó que hay instalaciones consulares en Phoenix, Douglas, Nogales, Yuma y Tucson, en el vecino estado, donde hay personas preparadas para asesorarlos.Respecto a la atención a quienes pudieran ser deportados, la Gobernadora de Sonora indicó que la próxima semana se podrían reunir con autoridades federales para plantear un fondo especial que permita atender esa situación de darse y establecer criterios como el que comprueben las autoridades norteamericanas que a quienes deportan son mexicanos y no de otro país.Pavlovich Arellano reconoció que se vive una etapa difícil, sin embargo, agregó no es la peor del País, hay que tomar las cosas como vienen y aprovechar las áreas de oportunidad.