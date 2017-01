Registra Agua Prieta -4 grados de temperatura

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Una temperatura mínima de -4 grados se registró ayer en esta frontera y se espera que continúe así los próximos días, llegando a ser las máximas de 16 grados.



Durante este fin de semana y hasta el próximo lunes se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados, informó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Aarón Menchaca López.



A partir del martes se espera que las temperaturas se recuperen paulatinamente, registrándose valores mínimos sobre los 0 grados, indicó, los que podrían llegar a ser de 2 grados.



Este fin de semana las temperaturas máximas no superarán los 16 grados, aseveró Menchaca López, además se espera viento con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora.



Para este fin de semana no existen pronósticos de lluvias, pero sí será un fin de semana frío, debido a que las temperaturas mínimas serán por debajo de los 0 grados y las máximas no subirán mucho.



Es por ello que en los últimos días los estudiantes del nivel básico del turno matutino han entrado a la escuela más tarde, mientras que los del turno vespertino han tenido que salir más temprano.



La recomendación de autoridades es tomar medidas para evitar enfermedades derivadas de las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días en esta frontera.