Es Sonora región motora en País: Cabrero Mendoza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por sus recursos humanos calificados, capacidad científica y vinculación con las empresas, Sonora es una de las regiones motoras en la economía del País, declaró Enrique Cabrero Mendoza.El director general del Conacytse reunió con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para presentar la Agenda Estatal de Innovación 2017."Sonora tiene potencial para realmente transformarse en espacio regional para la economía del conocimiento, tiene las capacidades, capital humano, instituciones académicas, pero habrá que intensificar el trabajo para delinear proyectos a futuro", expuso.Ante los sectores empresarial, académico y social, subrayó que trabajará en coordinación con las autoridades del Gobierno en la entidad."Conacyt está involucrado en este proyecto, que evidentemente es un conjunto de ideas que se están claramente adaptando al conjunto de ideas de la señora Gobernadora y de su equipo de trabajo", indicó.Sonora, destacó, tiene gran potencial en el sector turismo, automotriz, aeroespacial, industria agroalimentaria y minería.En la actualidad Conacyt ha apoyado el tema de la vinculación del sector empresarial a partir del programa de estímulos a la innovación.El 2017 es sin duda un año difícil, pero en la adversidad hay también áreas de oportunidad y hay que encontrarlas a través de la innovación para el crecimiento y desarrollo del Estado, regiones y País, enfatizó la Gobernadora."Hay que tener una visión de largo plazo, no puedes pensar en una visión de tres, de seis años, eso no es gobernar, eso es ser puramente electorero y yo sí pienso en las futuras generaciones y no futuras elecciones", expresó Pavlovich Arellano.En estos momentos tan complicados, en los cuales a algunos se les ocurre construir puentes, Sonora tiende puentes con sus vecinos del Norte, a través de la Megarregión Sonora-Arizona.