Muertes violentas enlutan Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres muertos y dos heridos fue el saldo registrado por la Policía Municipal durante las primeras horas de Nochebuena y Navidad, producto de un accidente de Tránsito y un ataque con arma de fuego, informó el comisario jefe de Seguridad Pública Municipal.



Antonio Salcedo Puente destacó que ambos hechos se registraron al Norte de la ciudad, en los cuales uno de ellos perdió la vida el agente del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Jorge René Ceballos Chacón, de 23 años de edad, mientras que el oficial marco Antonio Zamudio resultó con lesiones graves.



Se detalló que el accidente sucedió alrededor de las 05:40 horas del domingo, cuando los oficiales terminaron su turno y se dirigían a su domicilio en un vehículo particular, pero fueron impactados por un camión urbano en Solidaridad y Rebeico.



"Luego hubo dos personas fallecidas por arma de fuego en la colonia Solidaridad y una más resultó con herida de bala. Se menciona de un vehículo con dos personas a bordo que ingresaron al domicilio, efectuaron las detonaciones y dejaron a las personas detenidas en el interior", dijo.



Salcedo Puente detalló que en el caso del accidente el conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público, y respecto al ataque, no hay personas detenidas que pudieran proporcionar información, aunque ya es competencia de la PGJE.



El comisario jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal reveló que durante la noche del 24 y la madrugada del 25, se puso en marcha un operativo de vigilancia en la ciudad para tener mayor presencia en las calles y atención más rápida vía 911.



"Desplegamos mayor personal. Mandamos a los grupos especiales a las labores de vigilancia también, se establecieron diferentes puntos de observación en los diferentes bulevares de la ciudad", señaló.



En este mismo período se detuvo a ocho personas ebrias, agregó, y fueron trasladadas ante la autoridad competente.La violencia en el sector Golondrinas de Guaymas, se recrudeció esta Navidad al encontrar un cuerpo sin cabeza y manos, justo en la zona donde asesinaron a dos hombres y quemado a otro en los últimos días.



De acuerdo a la Policía Municipal, el cuerpo fue localizado en la calle 33, entre las avenidas 17 y 18, donde el viernes 22 arrojaron el cuerpo de Pedro "N", le rociaron gasolina y después le prendieron fuego.



El cuerpo y las extremidades de la víctima fueron arrojadas en la vía pública, con unos metros de distancia, y lo que llamó la atención de los vecinos fue que la cabeza la tiraron en el interior de una bolsa negra, justo en el mismo punto donde fue quemado el cuerpo del vecino de la colonia Yucatán, hace cuatro días.



Los elementos de la Policía Municipal, Estatal y militares acudieron al lugar para proteger la zona del hallazgo y realizar un operativo por el lugar, sin resultados positivos al momento del cierre de la edición.



Previo a estos hechos violentos, el jueves 21, varios hombres asesinaron a balazos a Julio César "N", quienes llegaron hasta su domicilio y le abrieron fuego.



El primer asesinato que se registró en diciembre en esta zona, fue el miércoles 13, en contra de Zoar Manuel "N".Su cuerpo quedó tirado en el patio de la vivienda donde se encontraba.



El 24 de diciembre, también fue baleado un joven en el sector Las Playitas y atacado a golpes y con arma blanca otro en Las Palmas, los cuales permanecen internados en un hospital local bajo supervisión médica.