Bajo riesgo latente viven familias de Guaymas

GUAYMAS(GH)

Más de 22 mil familias están en riesgo de inundación por fenómenos hidrometeorológicos que llegan de la subcuenca Arroyo Guaymas a diferentes puntos de la ciudad.



El investigador del Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG), Édgar Alán Lanz Sánchez, señaló que las aguas que descienden de la subcuenca del Río Mátape tienen afectación directa en zonas habitadas como el Estero El Rancho, San José, La Cuadrita, La Salvación, Santa Clara, una parte de Guaymas Norte, Burocráta, Villa Sofía y Fátima, principalmente, aunque hay otros fraccionamientos ubicados en otras zonas.



Explicó que en el 2015 con el fenómeno meteorológico "Marty", el sector Fátima, ubicado al Oriente del Municipio, fue severamente "golpeado" por los embates del agua que bajó en poco tiempo, de dicha subcuenca.



"Las tormentas que se están viviendo por fenómenos hidrometeorológicos arrojan grandes cantidades de agua en poco tiempo, y las zonas que están situadas en las faldas de los cerros son las más afectadas", apuntó.



En Guaymas continúa la construcción de fraccionamientos y casas de familias de escasos recursos en zonas de arroyos o escurrimientos naturales, expuso, a pesar de que esto debería estar regulado por las autoridades competentes.



"Antes de permitir nuevos asentamientos se debe evaluar si está en zona de riesgo y a inundación por lluvia, sismos, etcétera.



"Eso es lo que debería observarse de cerca, no permitir el establecimiento, asentamientos de zonas principalmente de escasos recursos y también de fraccionamientos", externó.



Los escurrimientos del Río Mátape, resaltó, alimentan a seis subcuencas, entre ellas, la denominada Arroyo Guaymas, que afecta de forma directa a la población local.



Aguas broncas



El investigador y los alumnos del ITG iniciaron un trabajo en el Arroyo Guaymas que pasa por la carretera México 15, a la altura del Puente El Tigre y confluye en el ejido Adolfo de la Huerta hasta llegar a Los Abnegados, y pasa por arroyos que rematan en el Estero El Rancho con grandes cantidades de agua en épocas de huracanes.



El proyecto avalado por la Universidad de Texas y el Instituto Nacional Tecnológico, destacó, tiene como objetivo desarrollar modelos para prevenir inundaciones.



Lanz Sánchez manifestó que buscarán colocar muros de contención para restarle fuerza al agua pluvial que desciende hacia la ciudad a fin de que no cause mayores afectaciones en viviendas, calles y red de drenaje como se observa en la actualidad.



Mencionó que estudiarán el comportamiento de las aguas en periodos de retorno, para conocer la probabilidad de que reincida un fenómeno hidrometeorológico.



"Esto amerita poner atención y empezar a investigar y desarrollar proyectos que mitiguen el efecto que puedan tener estas lluvias.



"Las aguas que confluyen vienen de diferentes cuencas del Mátape, bajan, se unen y llegan imparables en una cantidad considerable", apuntó, "y ahí se vienen los daños".