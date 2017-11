Genética de totoaba goza de mejor salud que curvina: Cibnor

GUAYMAS(GH)

Desde el punto de vista genético, la totoaba goza de mejor salud que la curvina golfina y con sólo capturar 4.5 toneladas por año se superaría la derrama económica que genera la otra especie, reveló el doctor en Ecología Marina, Eugenio Alberto Aragón Noriega.



El investigador titular del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y miembro del grupo técnico de la Vaquita Marina, señaló que de acuerdo con los últimos estudios de la curvina golfina, presentados el 31 de octubre, detectaron que dicha especie podría colapsar, sino se administra bien.



Resaltó que la totoaba es un recurso prohibido a la pesca, mientras que la curvina se explota de forma comercial con más de 4 mil 300 toneladas anuales en la comunidad indígena Cucupá, Santa Clara y San Felipe, Baja California.



A los pescadores, indicó, se les paga de 12 a 14 pesos el kilo del pez.



En tanto que el kilo del buche o la vejiga natatoria de la totaoba oscila entre los 5 y 8 mil dólares, agregó.



"Desde el punto de vista genético, la población de la totoaba se encuentra en un mejor estado de salud que la curvina golfina, y si no se administra correctamente va a colapsar o básicamente el resultado genético nos dice que está a punto de colapsar y no se ha prestado atención", puntualizó.



Los resultados que obtuvieron los científicos de esta investigación, dijo, fue presentada al Gobierno para su análisis, sin embargo por depender en la toma de decisiones de otros aspectos, no ha permitido la explotación de la totoaba ni tampoco ha impuesto un mejor manejo en la pesca de curvina.



"Nosotros como investigadores sólo nos dedicamos a investigar y presentar los estudios técnicos, el Gobierno ha mostrado empatía por este proyecto", expuso.



El Instituto Nacional de Pesca, agregó, también ha presentado proyectos sobre la totoaba para conseguir que se abra a la pesca deportiva, pero para lograrlo primero deberá ser analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y después tomar en cuenta otros aspectos.