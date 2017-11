Extraña a Gobernadora actuar de la PGR en caso Padrés

CIUDAD DE MÉXICO()

Molesta y extrañada se asumió Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Estado, luego de la noticia de la absolución del ex gobernador Guillermo Padrés Elías este viernes al no interponerse un recurso de revisión por parte de la PGR.



Con ello, el ex mandatario quedó absuelto en forma definitiva por delincuencia organizada, único delito que le impedía llevar sus procesos en libertad; esto después de que la PGR no impugnara durante 10 días hábiles el amparo de primera instancia donde se canceló dicho cargo.



Pavlovich Arellano dijo hoy no tener información más allá de lo que se publicó en los medios estatales y nacionales, sin embargo, calificó como muy inusual la actitud de la Procuraduría General de la República.



"Me parece muy extraña, mucho muy extraña la forma en que se dio y sobre todo, muy inusual, como bien lo mencionan los medios, sumamente inusual la actitud de la Procuraduría General de la República".



NO HARÁ LLAMADO



En cuanto a si hará un llamado a las autoridades, dijo: "Ninguno, solamente estoy muy extrañada y molesta".



Y es que ayer se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) no impugnó la absolución por delincuencia organizada contra el ex Gobernador sonorense, siendo ese el único delito que impedía llevar sus procesos en libertad.



PRIISMO EN SONORA ESPERA EXPLICACIÓN DE PGR: GUTIÉRREZ



Después de darse a conocer que la Procuraduría General de la República omitió interponer recurso de revisión al amparo presentado por el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, quien se encuentra preso al Sur del País, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, declaró ante la falta de una explicación más detallada sobre el actuar de las autoridades federales.



"Al priismo de Sonora le extraña mucho que la PGR no haya interpuesto un recurso de revisión, en un asunto de tan elevada exposición pública, por lo que esperaremos, a ver si la autoridad persecutora de los delitos federales se digna a dar una explicación a los sonorenses. El asunto es muy delicado. Es muy extraña la omisión de interponer el recurso que la ley les faculta y más aún que no haya una explicación", expresó Gutiérrez Sánchez.



PADRÉS DEBE PRESENTAR SOLICITUD DE REVISIÓN



La ruta que ahora debe recorrer Padrés para salir del Reclusorio Oriente es presentar por escrito a los dos jueces sus solicitudes de revisión y modificación de la medida cautelar.



Una vez que eso ocurra, cada uno de los impartidores de justicia fijará una fecha para la audiencia donde, después de que la PGR y la defensa del ex Gobernador presenten argumentos, los jueces definirán si le sustituyen la prisión preventiva a la que está sometido.



En noviembre de 2016, Pavlovich celebró el auto de formal prisión dictado contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés.



“Esperamos que las instituciones actúen en estricto a pego a la ley, donde no se fabrican culpables, pero tampoco se exoneran”, señaló entonces en un video a través de Twitter.



El ex mandatario sonorense enfrentó desde la cárcel dos juicios por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.



“Tendremos que entender que después de esto el ejercicio del poder debe ser distinto. Son las instituciones del Estado mexicano haciendo su trabajo. Confiamos en que éste será pulcro y apegado a la ley”, insistió Pavlovich tras el encarcelamiento de Padrés, quien ahora tiene un pie fuera de la prisión.