Tienen navojoenses camiones de tercera

NAVOJOA(GH)

Sólo el 42% de los camiones urbanos cumplen con las normas de calidad que pide el Consejo Ciudadano para la sustentabilidad del servicio, mismas que seguirán cobrando nueve pesos aunque no enciendan los aires acondicionados, afirmó José Ramiro Félix Ross.



El delegado del Transporte en el Sur de Sonora precisó que de los 47 camiones urbanos solamente 20 cuentan con servicio de aire acondicionado, botiquín médico, vida útil, buenas condiciones físicas y mecánicas.



"Los camiones seguirán cobrando los nueve pesos, pues el aire acondicionado es un factor más para el condicionante de la tarifa, los que cumplen con la vida útil que marca la norma que es 10 años seguirán cobrando nueve pesos", abundó.



Todavía los usuarios pueden escoger entre unidades que cobran nueve u ocho pesos, indicó, estos últimos son los que no cumplen con las normas de calidad que marca el Consejo Ciudadano.



"Aquel camión que me compruebe que cumple con todas las normas pueden cobrar los nueve pesos", recalcó, "lo que queremos tratar con esto que en Mayo no estemos con solo 20 unidades con aire, si podemos que andemos con las 47 aunque es muy difícil"



AGREDEN A LOS CAMIONES



Siete unidades del transporte público fueron dañadas a pedradas y con graffiti, por lo que Félix Ross pidió a los usuarios que sean concientes pues al dañar las unidades afectan el servicio.



"De esas siete unidades, tres fueron dañadas de los vidrios porque le lanzan pedradas; algunos choferes prefieren cortar la ruta algunas cuadras para salvaguardar su integridad y la de los pasajeros", manifestó.