Buscan a pescador que cayó de barco; está desaparecido

Guaymas(GH)

Un día antes de caer al mar desde el barco camaronero "Dorada Villa II", el pescador Luis Sánchez Ríos, de 51 años de edad, estuvo en la casa de su madre para contarle que le andaba iba bien y para pedirle que se cuidara.



La madre del pescador desaparecido, Teresa Ríos, contó que la embarcación donde se embarcó su hijo, el viernes arribó a puerto luego de casi una semana de trabajo para descargar el camarón capturado y que le realizaran unas reparaciones a la máquina.



"El viernes llegó a la casa desde temprano y aquí estuvo hasta que se fue al barco, andaba contento mi hijo porque habían agarrado camarón, y estuvo sentado a un lado mío, repitiéndome que me cuidara", expresó entre lágrimas.



El joven el sábado en la noche cayó al mar y no se sabe nada de él.



SE UNEN A BÚSQUEDA



La empresa Selecta que opera barcos camaroneros y sardineros, solicitó el despacho de salida del buque Selecta II a la zona del Tóbari para sumarse a la búsqueda del marinero del "Dorada Villa II" que cayó al mar mientras trabajaba.



En estas labores están concentrados los 22 barcos camaroneros de dicha empresa, además de la embarcación sardinera Selecta V, dos avionetas de la Secretaría de Marina-Armada de México y sus lanchas rápidas.



Según el personal de Selecta, su búsqueda no se detendrá hasta encontrarlo con apoyo de compañeros y militares.