Pronostican días frescos y lluvias en Agua Prieta

Agua Prieta(GH)

Temperaturas frescas con valores mínimos de 14 grados se tienen pronosticados para los próximos días en los que se espera lluvia para Agua Prieta, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Las posibilidades de lluvia en esta frontera son para mañana, aunque se espera que sea una precipitación menor a los 25 milímetros, mientras que en el resto de los municipios de la región no hay probabilidades de lluvia.



Lo que sí continuará son las temperaturas frescas en la región, esperándose para mañana en Agua Prieta una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 14.



En otros municipios como Nogales la máxima será de 26 grados y la mínima de 14 grados; en Cananea la máxima llegará a los 27 grados y la mínima será de 12 grados.



Mañana en la frontera de Agua Prieta la temperatura máxima bajará a los 30 grados, mientras que la mínima será de 14 grados; en Cananea la máxima será de 27 grados y la mínima de 11 grados.



En Nogales se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 14 grados; en Nacozari de García se prevé que la máxima sea de 33 grados, pero la mínima no pasará de los 18 grados.



Las mañanas y las noches ya son frescas, por lo que autoridades de Protección Civil han recomendado a la población no confiarse y tomar las medidas necesarias para prevenir enfermedades ante el cambio de clima.