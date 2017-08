Pescadores denuncian venta de camarón en Guaymas y Empalme

GUAYMAS(GH)

Productores ribereños denunciaron la venta indiscriminada de camarón de bahía, en diferentes puestos ambulantes de Guaymas y Empalme, sin que las autoridades hagan algo al respecto, a pesar de mantenerse todavía vedado.



Los pescadores del sector social de bahía, quienes omitieron sus nombres por temor a represalías, aseguraron que el crustáceo que es distribuido en la región lo venden entre el camarón de cultivo a las personas que saben distinguir entre uno y otro.



La especie, denunciaron, la cual se ofrece en el mercado a un precio de 200 pesos cuando es de mar y de 150 a 170 pesos el de granja, la mantienen guardadas en hieleras, junto con otros productos marinos.



"Están vendiendo unas ‘larvitas’ por camarón, no creo que las autoridades no se den cuenta que lo están pescando en la bahía, nomás falta con salir en las noches al Puente Douglas y ver cómo decenas de personas salen a tirar sus tarrayas", coincidieron los hombres de mar.



El camarón de mar y el de granja, destacaron, se diferencian por el color y sabor, el primero suele ser café o azul, mientras que el que se cultiva es blanco y su cáscara tiende a colorarse con los cambios de temperatura.



Esperan que en los próximos días, las autoridades pesqueras se reúnan con productores del Pacífico Mexicano para determinar la fecha de la apertura de la veda del camarón.



Según muestreos del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, en bahías se detectó camarón azul y café, lo que dependerá de no pescar antes de la temporada y de los fenómenos naturales. GUAYMAS (GH).- Los oficiales federales de Pesca en coordinación con elementos militares y productores pesqueros, realizan operativos de Inspección y Vigilancia en altamar con apoyo de cuatro barcos y catorce pangas.



De acuerdo con sus declaraciones a EL IMPARCIAL por el jefe de los oficiales federales de Pesca, Justo Fierro, la vigilancia la llevan a cabo desde Guaymas hasta Agiabampo en campamentos que se dividen en Guaymas-Empalme, Las Guásimas-Bahía Lobos, Lobos-Tóbari, y Huatabampo-Agibampo.



El funcionario federaldestacó que de marzo a la fecha, han retenido casi 100 toneladas de camarón en diferentes sitios de la zona Sur de Sonora, además de 17 pangas, 22 vehículos, 17 motores y 83 artes de pesca.