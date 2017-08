Pedirán apoyo de la fuerza pública para reparar gasoducto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se pedirá el apoyo de la fuerza pública para permitir el acceso de los técnicos de la empresa Ienova al tramo del gasoducto que fue dañado en Loma de Bácum, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación.



Wenceslao Cota Montoya indicó que el jueves en la tarde personal de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) ordenó la reparación inmediata de la tubería luego de realizar una inspección del gasoducto en esa región de la tribu Yaqui.



Puntualizó que de acuerdo con la información preliminar de la diligencia se encontró que el gasoducto fue vandalizado y que presenta una perforación que se presume pudo haberse hecho con un taladro.



"Al personal de la UEPC se le dio acceso, hicieron la revisión y están tomando sus estrategias de acciones de carácter de carácter preventivo para que la fuerza pública, proporcione la ayuda necesaria a la compañía para que procedan a la reparación de los daños", explicó el delegado de la Secretaría de Gobernación.



INVESTIGAN



Por los actos vandálicos contra del gasoducto que se registraron el pasado martes en la comunidad de Loma de Bácum, Cota Montoya señaló que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), como la Procuraduría General de la República (PGR) abrieron una carpeta de investigación.



Apuntó que la averiguación de los hechos corre en dos vertientes porque hay delitos que perseguir del orden estatal y federal.



Para privilegiar la seguridad de los habitantes de la tribu Yaqui, el delegado de la Secretaría de Gobernación exhortó a las autoridades tradicionales de la etnia evitar que se cometan daños al gasoducto.La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que un grupo de personas cometió actos de sabotaje al gasoducto Guaymas – El Oro, en el tramo a la altura de Loma de Bácum, municipio de Bácum, en Sonora entre los kilómetros 96 y 98 el pasado 22 de agosto.



Estos actos criminales provocaron daños en el ducto que requieren su reparación inmediata para normalizar la operación del mismo y, así, eliminar cualquier riesgo a la población. Sin embargo, el mismo grupo que cometió estos actos de sabotaje impide la reparación del ducto.



Actualmente, este gasoducto ya se encuentra en operación y transporta gas natural a presiones elevadas que debido a sus características no tiene olor. Debido a esto, su reparación inmediata es fundamental para eliminar el riesgo de cualquier posible siniestro relacionado con el combustible que transporta.



La empresa que es dueña y opera este ducto, Gasoducto de Aguaprieta, se ha visto imposibilitada para realizar las reparaciones correspondientes debido a la oposición de este grupo, pese a instrucciones de Protección Civil del Estado.



Cabe resaltar que al ser un combustible en estado gaseoso, el gas natural que transporta este gasoducto no puede ser almacenado, por lo que cualquier fractura en el ducto puede causar daños a quienes la provoquen, sin generarles ningún tipo de beneficio económico.



Por lo anterior, la CFE exhorta a toda la población que se encuentra en las zonas aledañas a que se mantenga retirada de este perímetro, por el gas que aún contiene dicha tubería.



Cabe resaltar que el gasoducto está construido bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, y que el riesgo actual que representa se debe a los daños realizados por el grupo criminal a este ducto.



La CFE reprueba estos actos vandálicos que ponen en riesgo la seguridad de la población y afectan la seguridad energética del estado de Sonora. La CFE reitera su llamado a toda la población para que no altere de ninguna forma este ducto, o la infraestructura asociada a éste.