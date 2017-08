Tardan camiones urbanos hasta una hora en Agua Prieta

Agua Prieta(GH)

Los tiempos de espera son el mayor problema para los usuarios del transporte público en Agua Prieta, ya que varios coincidieron en que esperan por lo menos 20 minutos para que pase el camión.



Esa es la experiencia que ha tenido María de los Ángeles Almeida, quien tiene que esperar habitualmente 20 minutos hasta que llegue el transporte público a la parada.



Y aunque las unidades del transporte público en Agua Prieta no son de modelo reciente, el estado en el que están es adecuado y la atención que brindan los choferes a los usuarios es correcta, opinó.



"Hay unos que traen los asientos sueltos y se mueven, pero no todos los camiones, me ha tocado así que se mueven y tengo que quitarme de ahí", mencionó María de los Ángeles Almeida.



Otra de las usuarias del transporte público, Carolina Monge, manifestó que a veces las unidades están limpias y a veces no, pero esto se debe a los mismos usuarios.



"Yo le voy a decir una cosa, basura que la misma gente ahí deja, porque se suben comiendo papitas y tiran la basura ahí", comentó.



Otra usuaria, quien prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que los tiempos de espera de los camiones son de hasta una hora y además hace mucho calor porque las unidades porque no cuentan con aire acondicionado.



Actualmente el transporte público mantiene una tarifa de 7 pesos por usuario y se ofrece una tarifa especial de 4 pesos a los estudiantes y adultos mayores con su credencial de elector, de acuerdo con las autoridades.