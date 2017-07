Mujeres indígenas no denuncian actos violentos: CAMI

NAVOJOA, Sonora(GH)

Aunque el 85% de las mujeres de la tribu mayo conoce sus derechos, sólo una de cada 10 féminas denuncia los actos violentos que sufren en el hogar porque desconfían de las autoridades, afirmó María Gertrudis Zazueta Ortega.



La coordinadora general de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) La Paloma indicó que aplicaron encuestas entre 240 mujeres de las distintas comunidades rurales, lo cual arrojó que la gran mayoría prefiere no denunciar.



"Ellas nos comentan que cuando quieren hacer valer sus derechos estos no son respetados", expresó, "vemos que con esto las mujeres desisten, se desaniman y no denuncian".



Zazueta Ortega indicó que ante esta situación buscan estrategias para que las féminas no pierdan la esperanza y denuncien cualquier tipo de agresiones hacia su persona.



Tardado, costoso y complicado es para las mujeres indígenas denunciar la violencia intrafamiliar, ya que para hacerlo deben recorrer grandes distancias desde sus comunidades al casco urbano, subrayó.



"No denuncian porque el proceso es cansado, van al Ministerio Público recorriendo una hora y media desde su comunidad a la ciudad", abundó, "no sólo es un día, tienen que dar vueltas, pagar varios pasajes; son procesos costos y ellas son de escasos recursos".



Un centro especializado en atención a mujeres violentadas es necesario en Navojoa, apuntó, ya que van de un lugar a otro para denunciar, recibir terapia y ser revisadas por los médicos.



"La sicóloga está en una parte, el médico en otro, el MP en otro; son mujeres que traen una violencia no sólo física sino emocional y económica, eso las desanima más.



"Nosotras en CAMI La Paloma tenemos sicóloga y les damos el acompañamiento", agregó.



Familia de víctima de feminicidio pide justicia



A un año del feminicidio de Rosa María O. en la colonia Tierra y Libertad no se sabe nada de su agresor y las autoridades dieron por cerrado el caso, expresó María E., madre de la víctima.



Con desánimo manifestó que hace un año presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, pero las autoridades no han presentado avances en la investigación.



"Ya no volvieron, sólo vinieron una vez para preguntarnos si habíamos investigado algo pero les dije que los que tienen que investigar son ellos", enfatizó, "desde entonces ya no volvieron, dieron por cerrado el caso".



No ha sido fácil superar las heridas que dejaron una profunda cicatriz en la familia, agregó la mamá, a cargo de su nieto huérfano.



"Pedimos justicia para que den con el responsable", dijo, al referirse al asesinato de su hija a manos de la pareja sentimental.