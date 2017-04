El arte lo hace feliz: Israel Ríos

Puerto Peñasco(GH)

Para Israel Ríos García el arte se ha vuelto no sólo un pasatiempo, sino su forma de vida, llegando a pintar murales en México y Estados Unidos.



El pintor muralista, especializado en realismo en aerografía, originario de Tijuana, Baja California, pero radicado en Puerto Peñasco desde hace más de 10 años, relató que pinta desde que tiene uso de razón, pero de manera profesional hace unos cinco o seis años.



La disciplina es una constante en su vida, dijo, pero no ha sido fácil, pues ha tenido que sacrificar muchas cosas de su vida personal para dedicarse a su pasión, que ahora es su trabajo profesional.



"Dedicarme a lo que me apasiona, poder vivir de eso y que las personas a mi alrededor gusten de mi trabajo me hace muy feliz y me motiva a seguir creando y aprendiendo.



"Actualmente estoy haciendo murales por México y recientemente en Estados Unidos, también cuento con una galería junto a buenos amigos en Puerto Peñasco, donde empezaré a dar clases de artes plásticas", indicó el joven de 32 años de edad.



Cada mural que pinta lleva algo de él, aseguró, lo que más le gusta es enseñar a las nuevas generaciones y sembrar en ellos el gusto por el arte.