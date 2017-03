Restauran murales en Templo de San Diego

Pitiquito, Sonora(GH)

Todo un trabajo científico, que conlleva una investigación profunda y multidisciplinaria, es el que realizan Denise Charua Ayala y su equipo de restauradores en el Templo de San Diego de Pitiquito.



La licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales manifestó que por los próximos meses, hasta septiembre de forma tentativa, trabajarán en rescatar las pinturas del altar, de tres columnas y nueve muros (paramentos), los cuales son de grandes dimensiones.



En esta labor participan a tiempo completo cinco restauradoras y restauradores más, así como un historiador, reconoció, todos muy jóvenes, pero con gran conocimiento, habilidad y talento.



"El objetivo de la restauración no es dejarla como nueva, es respetar el original al máximo, hacerlo más legible, hay casos donde haya muchas pérdidas y no se pueda justamente leer el discurso".



"En esos casos a lo mejor se dan unos toques de color para completar la forma y que se pueda entender lo que está diciendo", agregó.



Al final de la restauración los murales quedarán legibles, aseguró, siempre con el criterio de respetar la originalidad pues encierra toda la historicidad de la región y sus dinámicas sociales, tomando en cuenta que el objetivo primordial de una pintura mural es la comunicación social.



La originaria de la Ciudad de México manifestó que lo que más le llama la atención de esta restauración es el valor de la pintura, al ser muy particular por el discurso teológico completo que es muy diferente del discurso de evangelización normal donde enseñan escenas bíblicas más narrativas, así como las características técnicas de las pinturas.



Por la parte de la intervención, continuó, lo relevante es el corte interdisciplinario de la restauración por que están participando científicos, historiadores, restauradores, artistas plásticos y diseñadores, lo que les permite tener una perspectiva y entendimiento de la obra mucho más amplia.



La participación de la comunidad es una "delicia", por que no en todas partes de México o el mundo tienen la apertura y apoyo de la que han gozado en Pitiquito por parte de sus pobladores, agradeció.



Desafío



Al ser las pinturas de la iglesia de Pitiquito del siglo XVIII y XIX, el tiempo ya ha hecho estragos en ellas, indicó Denise Charua Ayala, lo que plantea todo un reto para los restauradores.



"Esta pintura estaba cubierta de cal y fue intervenida en los años ochentas por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), todavía hay partes que tienen restos de cal, otras ya son pérdidas, cuando no tenemos color puede ser por una razón o por la otra".



"Entonces lo que hacemos es eliminar esos restos de cal que cubren lo que podríamos estar conservando de la pintura, limpiar perfectamente la pintura que tenemos, por que en algunas partes se ve degradado,es como muy confuso entender dónde hay pintura pero está sucia y dónde ya no hay", explicó la líder del proyecto.



Después estabilizar las pinturas, por que hay muchas pérdidas por el material, y resanar, continuó, evaluarán cuánta y qué proceso de reintegración necesitan, que es añadir nuevamente color para hacerlas legibles.



En el proyecto también participa el historiador Juan Carlos Lorta, destacó, cuyo objetivo es rastrear los archivos para saber más sobre la historia de las pinturas.



Resaltó que inclusive han descubierto que los franciscanos que llegaron a Pitiquito muy probablemente eran de Querétaro, estado donde posiblemente encontrarán más archivos e información.



Restauración



La idea de la restauración de las pinturas al interior de este templo, recordó Denise Charua Ayala, fue a iniciativa de la comunidad, pues el párroco que estaba en esa época, Claudio Murrieta, solicitó apoyo a la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara.



La restauradora trabajaba en ese entonces en dicho instituto y mediante el Departamento de Conservación y Restauración de Pintura Mural, acudieron a Pitiquito por primera vez en el 2007 a hacer el diagnóstico de las pinturas.



Tal impacto tuvo en la restauradora que tomó este proyecto como tema de tesis, ya que consideró es uno de los únicos repertorios pictóricos que se conservan así en la región.



Datan del Siglo XVIII



Existe evidencia de que las pinturas hechas en el Templo de San Diego en Pitiquito datan del siglo XIX, informó Denise Charua Ayala, las más antiguas de ellas pudieran ser incluso del siglo XVIII.



"Ésta es una misión fundada por los Jesuitas, por Kino, pero cuando fue la expulsión de los jesuitas se destruyó completamente, encontramos en archivo datos que decían que los Franciscanos la habían reedificado, entonces el repertorio pictórico que ves ya es por los franciscanos", explicó la restauradora.



La primera referencia que tienen del templo es que fue reedificado ya con ladrillos en 1787 y en ese año se puso la primera capa de pintura.



Aclaró que existen dentro del templo cinco estratos pictóricos, lo que los hace pensar que cambiaron las modas o hubo un apogeo económico y volvieron a pintar.



Las pinturas más antiguas que hay son los recuadros rojos con el centro blanco que existen en los muros y son muy sencillos, creen son las estaciones del viacrucis, pero solo queda el marco, pues posiblemente había alguna escultura.



El repertorio más vistoso por la complejidad iconográfica y la técnica es del segundo ciclo de pinturas, manifestó, y ejemplifica a la Virgen de la Inmaculada con una inscripción que hace referencia al Apocalipsis, hecha a finales del siglo XIX.



"Eso nos habla de un discurso teológico muy complejo que justamente corresponde a la ideología de los Franciscanos, a lo que defendían como orden, el dogma de la inmaculada concepción que fueron los principales defensores", apuntó.