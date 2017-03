Se unen periodistas de Sonora para exigir justicia

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Tres ciudades sonorenses se sumaron al reclamo de justicia de la sociedad mexicana por los homicidios de periodistas en todo el territorio nacional.



El gremio periodístico de Hermosillo, Obregón y Nogales se unió para exigirle al Gobierno Federal justicia por el asesinato de un total de 103 de sus miembros, del año 2000 a la fecha.



HERMOSILLO



Desde las escalinatas del museo Emiliana de Zubeldía, periodistas de diversos medios de comunicación marcharon bajo el lema "No más balas", luego de que el pasado jueves asesinaran a Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, en Chihuahua.



"Yo creo que sí hay unidad. El periodismo es de lobos solitarios, pero a la hora de este tipo de sucesos todos nos unimos, nos solidarizamos con cualquier hecho que atente contra la integridad física de cualquiera de nosotros", explicó Rafael Cano, presidente del Foro Nacional de Periodistas en el Estado.



NOGALES



El contingente avanzó llevando mantas y cartulinas con mensajes alusivos a la no violencia contra periodistas y exigiendo justicia.



Recordaron a los comunicadores José Alfredo Jiménez Mota, Miroslava Breach Velducea y Ricardo Monlui Cabrea gritando sus nombres y exigiendo justicia y no violencia.



OBREGÓN



Con el firme planteamiento de mayor seguridad, decenas de periodistas del Sur de Sonora se reunieron ayer en el Teatro del Itson para manifestarse.



Eduardo Flores López, secretario de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, lamentó que sean pocos los avances en los tres casos de muertes de trabajadores de los medios de comunicación registrados en el Sonora, y también poca la seguridad para quienes siguen en la labor.