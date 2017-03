Tiene Movimiento RAS nuevo espacio de esperanza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un sueño está por cumplirse después de nueve años y es que la fundación Movimiento RAS está por culminar la construcción de su nuevo albergue.



Las cosas no han sido fáciles para los fundadores y el personal que ahí labora, pues la meta de tener su lugar propio la veían lejana, pero hoy en día lo que los motiva a seguir adelante es que encontraron un espacio especial, una zona donde los pequeños que luchan contra el cáncer podrán disfrutar.



La Fundación Movimiento RAS se caracteriza por ser de los únicos centros de apoyo para familias con hijos que están en la lucha contra el cáncer, un lugar donde no se les cobra su estancia y se les brinda todo el apoyo que requieran, como hospedaje, alimentación, vestimenta, traslado al hospital y pasaje para que lleguen a sus citas médicas.



Las instalaciones actuales de Movimiento RAS están en la colonia Villa de Seris y desde hace nueve años rentan una casa que cuenta con cuatro cuartos y dos baños, una estancia, cocina y un patio, un lugar muy acogedor pero que requería de adecuaciones que no se le podían hacer por no ser propio.



EN EL CAMINO



Claudia Téllez, fundadora de Movimiento RAS, manifestó su alegría por ver uno de sus sueños casi cumplido, y aunque falta mucho por hacer, tiene la esperanza de que pronto los niños gocen de un nuevo espacio.



"Fue algo muy sorprendente porque cuando adquirimos la propiedad ya contaba con construcción; lo que nos sorprendió la primera vez que lo vimos, porque está hecho para el nuevo albergue de Movimiento RAS".



"Es algo muy bonito haber encontrado un espacio así y más que los dueños nos dieron en dos pagos el terreno; ya con eso pudimos apartarlo y hoy esta propiedad ya no se debe, ya se liquidó, pero requerimos apoyo económico para terminar la remodelación y adecuaciones que se están realizando", indicó.



COMODIDAD Y SEGURIDAD



Para los fundadores de Movimiento RAS, lo más importante es ofrecer a los niños con cáncer un lugar , con más áreas privadas para ellos, un lugar feliz, lleno de color y comodidad.



Claudia Téllez detalló que el nuevo albergue contará con trece habitaciones dobles y cada una de ellas tiene dos camas divididas por un closet, esto para darle más privacidad a cada paciente y a su acompañante, porque después de una quimioterapia lo que necesitan es descansar.



"La verdad sí ha sido muy difícil conseguir el recurso para la construcción y adecuación del nuevo albergue de Movimiento RAS y sabemos que en el camino de las cosas que son para trascender, para algo tan grande como ayudar a tantas familias, hay gente que te desanima".



"Desde septiembre que dimos el anticipo para este lugar no fueron algunas piedras sino muchísimas piedras, al grado de decir que no lo íbamos a lograr, pero lo bueno es que somos muy perseverantes", comentó.



PARA AYUDAR MÁS



Algo que motiva a la fundadora y a los involucrados en la fundación es ver a cada unos de los niños que se alberga en Movimiento RAS, les da valor y ganas de salir adelante y conseguir cosas mejores para ellos y sus familias.



El nuevo albergue contará con más habitaciones y por ende a más personas, algo que generará mucho mayor costo y muchos más compromisos.



Actualmente, Movimiento RAS cuenta con un registro de más de 320 niños, a quienes se apoya en su estancia en Hermosillo para sus citas, ya sea de remisión, consulta o quimioterapia.



La fundación ayuda a niños de todo el Estado de Sonora, la mayoría de ellos de escasos recursos que no cuentan con la solvencia económica necesaria para una enfermedad tan cara.



LOS PROGRAMAS



Movimiento RAS por los Niños con Cáncer tiene varios programas de ayuda, que han logrado consolidar a lo largo de sus nueve años como fundación.



El principal programa es el asistencial, con el que brindan apoyo al niño enfermo y a su acompañante foráneo; el otro es "Una comida con amor", que se trata de llevarles una comida diaria a los papás de los niños que están internados.



"Un pasaje, una vida" es otro apoyo, que consiste en otorgar el pasaje al niño y a su acompañante y asegurar el regreso del menor a su próxima cita; también existe el programa "Entregas", con el que se provee a los niños de suplementos alimenticios, pañales, despensas y lo que necesiten para el regreso a su hogar.



"Abrazando un ángel" es una actividad muy importante, en la que la fundación se hace cargo de los gastos funerarios de los pequeños que desafortunadamente pierden la batalla contra la enfermedad: Consiste en trasladarlos a su lugar de origen sin cobrar un solo peso a sus padres.



Los alcances que tiene Movimiento RAS son de amor, esperanza y de mucho esfuerzo para seguir ayudando a los niños con cáncer, ya que son pequeños que quieren recuperarse y tener una vida como cualquier otro niño.



El nuevo albergue de Movimiento RAS es una esperanza más, por ello Claudia Téllez, el personal de la fundación, niños y sus familias solicitan el apoyo de la comunidad para recaudar fondos y así poder terminar su construcción.