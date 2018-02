A sus 13 años la obligaban a tener intimidad con 20 clientes al día

HOUSTON, Texas(GH)

A sus 13 años, una jovencita de ascendencia hispana fue "enganchada" por reclutadores en Internet y obligada a prostituirse durante tres semanas y media.



Las víctimas son obligadas a tener intimidad hasta con 20 o más clientes al día; en el caso de la menor lograron localizarla en un Motel 6, no muy lejos de la casa donde vivía.



El tiempo ha transcurrido, pero la familia no logra escapar de esta amarga pesadilla.



"Ya no es la misma que conocía y que crié", lamenta la madre de familia.



Ubican a Sonora en la ruta de trata de personas



Como una entidad de paso, pero también con zonas consideradas como foco rojo, así consideran autoridades y organismos a Sonora en relación a las víctimas por trata de personas.



De acuerdo con una investigación de la PGR, el año pasado se detuvo a parte de la banda Los Granados dedicada a la trata de personas en varios estados, que utilizo a Sonora como ruta para llevar a mujeres hacia Estados Unidos.



La indagatoria habla de que las víctimas eran explotadas en zonas de tolerancia de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, después eran trasladadas a Altar y de ahí se les internaba de manera ilegal al vecino país.



En el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala las zonas de incidencia: Altar, Caborca, Sonoyta, Sáric, Átil, Tubutama, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado.



También Nogales, Agua Prieta, Naco y San Luis Río Colorado, así como las ciudades del Estado, principalmente los ubicados en la zona de paso del ferrocarril y regiones agrícolas.



El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, señala puntos rojos en algunas zonas de Chihuahua, Sinaloa y Sonora., y la zona, también fronteriza, de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.