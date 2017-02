1953: Medidas para evitar una epidemia de polio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuatro casos de poliomielitis, uno de ellos en una jovencita de 17 años, han obligado a las autoridades sanitarias de la Entidad a tomar medidas urgentes para evitar una mayor incidencia.



En los últimos días en la parte Noroeste de la ciudad, colonia Olivares, San Benito, colonia Carlos G. Balderrama, aparecieron tres casos en niños menores de 8 años, haciendo ascender a ocho el número de casos que se han presentado durante el año.



Tanto el Centro de Salud como los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el Estado tomaron cartas en el asunto y se intensificó la campaña de inmunización con vacuna Salk, tipo antipoliomielitis.



Hace dos días, una de las alumnas del primer año de la escuela de enfermería de la Universidad de Sonora, sufrió la paralización de ambas piernas. Aunque no hay aún pronóstico definitivo, todo hace suponer que se trata de un nuevo caso de polio.



La enferma es una señorita de 17 años de edad. Su nombre es Idalia Sotelo Estrada, originaria de Caborca, Sonora.



Vacunación en el Hospital y en el Centro de Salud



Todo el personal del Hospital General del Estado así como el del Centro de Salud y las alumnas de la escuela de enfermería fueron vacunados con la primera dosis de Salk, con el propósito de impedir la aparición de nuevos casos en personas adultas.



Sobre este particular el Dr. Guillermo Soberanes dijo: “No podemos esperar que la evolución de la enfermedad intensifique o rectifique el diagnóstico”. A ello se debió la inmediata vacunación.



Posiblemente para mañana o el próximo lunes, se tenga ya una noticia concreta más en este caso.



En el Centro de Salud Dr. Domingo Olivares, se empezó a vacunar ayer viernes con las dosis recibidas recientemente.



Se recomienda especialmente la vacunación que será el lunes, miércoles y viernes; de los niños de 3 meses a 6 años de edad.



UN DÍA COMO HOY 26 DE FEBRERO 1953



En el mundo



Nace Michael Bolton, cantante estadounidense, de balada en inglés. Fue uno de los más vendedores del año de 1995 y sin lugar a dudas, uno de los artistas más exitosos de los años ochenta y noventa del siglo XX, gracias a su desgarrada voz y su talento para crear letras que llegaran al corazón de los oyentes.



En México



En el Diario Oficial de la Federación de este día se da aviso a los que se consideran afectados con el deslinde del terreno nacional solicitado por el señor Guillermo Dowling, en La Rumorosa, Baja California: "La Secretaría de Agricultura y Ganadería, por conducto de la Agencia General del ramo en esta ciudad, en oficio número 2183 de fecha 8 de diciembre de 1952, me ha comisionado para llevar a cabo el deslinde legal y planificación de un terreno baldío que ha solicitado a título oneroso el C. Guillermo Dowling, con superficie de 3 hectáreas, y ubicado en la Subdelegación de La Rumorosa, de este territorio".



En Sonora



68 días después, un martes 5 de mayo de 1953, en la portada de esta casa editorial se anuncia que José S. Healy deja la Dirección de EL IMPARCIAL. En su lugar queda Jorge Orozco y Girón, que se había desempeñado como jefe de Redacción. Los Asuntos Generales quedan a cargo del señor José Alberto Healy. Luis Loera Espinoza seguiría en Administración. Para el 28 de octubre de ese año la página 3 fue seleccionada para ser editorial. En octubre de este mismo año, EL IMPARCIAL ingresa a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).