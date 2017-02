Realizará hoy marcha "No al gasolinazo"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A una marcha pacífica que se realizará hoy en Hermosillo en punto de las 11:00 horas invitó el movimiento ciudadano "No al Gasolinazo", para protestar por el cobro del saneamiento de aguas residuales, la concesión de alumbrado público en Hermosillo y el gasolinazo.



Daniel Corvera Arvayo detalló que la cita es a las 10:30 horas de este domingo en la plaza Emiliana de Zubeldía, para posteriormente marchar hacia el Congreso del Estado.



"Para esta actividad vienen compañeros del Frente Común y del Noroeste No al Gasolinazo, de Puerto Peñasco y Nogales", explicó, "también ya corroboraron compañeros Yaquis y de Guaymas".



Agregó que se trata de organizaciones sociales que surgieron a raíz de una problemática específica, pero que hoy se sumarán a un sólo objetivo: El no aumento al precio de los combustibles.



"Aquí le estamos apostando nuevamente a la unidad, no a la división, pese a que todavía no se dan esos momentos. Creemos que como cualquier movimiento ciudadano hay intereses propios, pero todo va en un mismo objetivo", enfatizó.