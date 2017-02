Apoyar a los alumnos hace maravilloso educar: Maestra

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Trabajar con adolescentes es sin duda un reto al que María de Lourdes Amelia Salazar Leal se ha enfrentado durante 25 años en la Escuela Secundaria Plutarco Elías Calles.



En estos años María de Lourdes ha vivido situaciones tristes y difíciles, pero sin duda, aseguró, ha valido la pena, porque ser docente implica aportar "un granito de arena" a la vida de los adolescentes.



"Uno puede ser clave para que ellos logren salir adelante un poquito mejor, porque sí es difícil para muchos niños, yo me he dado cuenta, las familias desintegradas, muchas, muchas cosas que se da cuenta uno", mencionó.



Con el paso del tiempo la forma de ser de los adolescentes ha cambiado, opinó, por ejemplo la práctica de valores es uno de los cambios más significativos que se ha tenido en las nuevas generaciones.



Esto hace más difícil el trabajo para los docentes, porque desde su casa cada uno de los adolescentes ya tiene inculcados valores y en la escuela sólo continúan con lo que en casa reciben en ese aspecto.



"Yo veo la falta de responsabilidad, por ejemplo, es mucho, los niños ahora otra cosa, ellos son muy materialistas, ya las cosas sentimentales como que pasaron a segundo o tercer término", dijo.



Por todo esto los docentes son clave para que al menos en las aulas los adolescentes sientan apoyo y comprensión de los maestros y esto es lo que hace tan maravillosa la profesión de la docencia, consideró.



Son como sus hijos



Para María de Lourdes los adolescentes son como sus hijos y cuando uno fracasa le duele, relató, quisiera haber hecho más por ellos para que ese tipo de situaciones no ocurrieran.



"Lo más hermoso que me ha dado mi profesión es encontrarme exalumnos que lograron salir adelante y que dice uno, yo puse un granito de arena para que este muchacho llegara a ser licenciado, ingeniero o cualquier tipo de profesión", destacó.



Actualmente María de Lourdes imparte las materias de Formación Cívica y Ética, Asignatura Estatal y tiene dos grupos tutores, donde ella es responsable al 100% de los grupos.



Dentro de dos años la maestra se jubilará y planea hacerlo para dar oportunidad a nuevas generaciones y cuando esto ocurra su proyecto es irse a vivir con su esposo, también profesor, a Estación Llano, donde tienen una casa de campo.