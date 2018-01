Respalda Meade procesos locales del PRI

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será respetuoso de los procesos locales del partido, aseguró el precandidato a la presidencia de la República del PRI, al cuestionarlo sobre la probable fórmula encabezada por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Sylvana Beltrones.En su segunda visita a Hermosillo como aspirante a la candidatura presidencial por el partido tricolor, José Antonio Meade dijo tener confianza en que se seleccionará a los mejores perfiles para que vayan en busca del Senado de la República.“Yo soy muy respetuoso de los procesos locales y respetuoso de las decisiones que tome el partido, pero de una cosa sí estoy muy seguro y es que van a ser perfiles honorables, competitivos y que van a ganar”, declaró.En su visita a la capital sonorense para participar en el Quinto Foro, Puntos de Encuentro, México Potencia Sustentable, organizado por la Fundación Colosio, el precandidato presidencial priista refirió tener el respaldo de Manlio Fabio Beltrones Rivera.“Siempre he estado arropado por Beltrones desde hace muchos años, él votó por mi dos veces, me ratificó como subsecretario en dos ocasiones y yo me siento siempre orgulloso de pedirle su apoyo”, declaró.