No estamos dispuestos a pagar algún muro: CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como mujer, como gobernadora, como sonorense les digo que la dignidad no se negocia, ni estamos dispuestos a pagar algún muro, subrayó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al aplaudir la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.De acuerdo a un comunicado, la gobernadora Pavlovich señaló que ella es una mujer que cree más en tender puentes que construir muros, que cree en sumar no en dividir.“Eso es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo con aquellos que quieran hacerlo, como es el gobierno de Arizona, como son las autoridades autónomas, como son las cámaras empresariales”, indicó.Llamó a los sonorenses que se encuentran en Estados Unidos, sobre todo en Arizona, a acudir a los consulados para que se les protejan sus derechos, para que reciban asesoría legal, y recordó que hay instalaciones consulares en Phoenix, Douglas, Nogales, Yuma y Tucson, en el vecino estado, donde, dijo, ahí hay personas preparadas para asesorarlos.“No están solos, estamos viviendo tiempos complicados, pero creo que después todo va a tomar su rumbo, en este momento quizá todo lo vemos complicado; todo va a tomar su lugar, todas las aguas tienden a tomar su cauce, y creo que esto también va a ser la ocasión”, subrayó.Luego de calificar como absurda la pretensión de construir un muro entre Estados Unidos y México y que lo paguen los mexicanos, la gobernadora Pavlovich recordó que existe de hace mucho tiempo un muro metálico en la frontera de Sonora y Arizona, “y eso no ha afectado hasta ahora, no ha pasado nada en los últimos años”.Respecto a la atención a quienes pudieran ser deportados, la gobernadora de Sonora indicó que la próxima semana se podrían reunir con autoridades federales para plantear un fondo especial que permita atender esa situación de darse y establecer criterios como el que comprueben las autoridades norteamericanas que a quienes deportan son mexicanos y no de otro país.“Pero estamos hablando de supuestos, por lo pronto las inversiones siguen llegando a Sonora y en unos momentos más nos reuniremos con inversionistas canadienses que tienen un importante proyecto”, puntualizó.