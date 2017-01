Guaymas se alista para llegada de cuatro cruceros

Guaymas, Sonora(GH)

El Puerto se prepara para recibir a cuatro cruceros turísticos entre el 15 de febrero del presente año y el 5 de septiembre del 2019, de las compañías navieras "Azamara Quest" y Royal Caribbean.



El primer buque turístico que atracará en la terminal de cruceros para reactivar esta actividad que arrancó el 2008, será el "Azamara Quest", de la empresa Royal Caribbean, el 15 de septiembre, a las 08:00 horas.



Para recibir a los pasajeros de esta embarcación turística los gobiernos federal, estatal y municipal, en conjunto, preparan diversas actividades que les ofrecerán a los visitantes además de los tours ya establecidos, como el de las granjas de perlas y otros.



De acuerdo con el director de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Edmundo Chávez Méndez, este año llegarán dos cruceros, el "Azamara Quest" y el "Crystal Serenity" para el 16 de mayo.



Posterior a eso, se esperarán hasta el14 de febrero del 2018 para que regrese el "Azamara Quest" a Guaymas, y posterior a eso se hará una pausa al 5 de septiembre del 2019 para recibir al "Crystal Serenity".



En seis años, recordó, el puerto recibió a once cruceros de las líneas navieras Holland America y Royal Caribbean, y aunque ambas lo calificaron con una puntuación mayor a nueve, no han podido ser incluidos en el itinerario del recorrido por el Pacífico Mexicano por la distancia con otros puertos.



Reconoció que no ha sido fácil consolidar al puerto dentro del tema de cruceros, sin embargo buscan hacerlo con la operación del "Home Port" de Puerto Peñasco.



El Municipio por su parte, buscará apoyo para reactivar las fuentes danzantes de Guaymas y San Carlos para que funcionen durante la visita de los cruceros.