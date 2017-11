Preocupan efectos del recorte en Ford

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un mal entorno para la industria automotriz en Sonora es preocupante, dado que este sector representa el 17% del total del Producto Interno Bruto del Estado, explicó el economista Marco Antonio Córdova Gálvez.



"Es muy alta la participación del sector automotriz en la economía estatal, de ahí la preocupación que ha estado latente desde finales del año pasado por Ford, ahorita ya reventó el problema, pero desde el año pasado estaba presente", aseguró.



De manera directa, comentó, la industria automotriz genera 20 mil empleos, aproximadamente en el Estado, y debido al efecto de la Planta Ford podrían perderse entre 2 mil y 4 mil plazas en el sector, contando a las empresas proveedoras.



Agregó que a manera de un efecto dominó, si Ford ajusta sus empleos a la baja, el resto de las compañías que le proveen de insumos deberán despedir trabajadores, lo que afectará no solo a este sector, sino al de servicios y al comercio.



"Esos 600 empleos representan el 20% del total de los empleados de la planta Ford, probablemente y hablando en proporción, el resto de las empresas estarían en la necesidad de disminuir en un 20% sus plazas", refirió.



Si se habla de una relación de tres empleos directos por cada empleo directo, dijo, se espera que en total los puestos que estén en la cuerda floja se ubiquen entre 7 mil 500 y 10 mil, ya que se verán afectados negocios que proveen servicios de transporte y alimentos, entre otros.



El año 2018 se percibe para la industria automotriz establecida en Hermosillo y en Sonora difícil, comentó Córdova Gálvez, debido a que el mercado de los autos sedán, como los que se producen en la localidad, continuará deprimido.



YA SE VEÍA VENIR



La cancelación de un turno en la planta Ford de Hermosillo, es una situación que se podía pronosticar desde el inicio del presente año, señaló el economista Germán Palafox Moyers.



El especialista y académico de la Unison indicó que durante el primer cuatrimestre de 2017 las ventas del Fusion en Estados Unidos registraron caídas que oscilaron entre el 4% y el 6%.



IMPACTO DE GRAN MAGNITUD



Los empleos del sector automotriz generan economías que favorecen a otros rubros de la economía, principalmente comercio y servicios, los que se verán afectados con el cese de 600 plazas en Ford, señaló el empresario Gerardo González Guerra.



"Es una relación de tres a uno, es mano de obra muy intensiva, hacen mucho barullo económico y estoy hablando de todos los proveedores, chicos, grandes, choferes de camiones, comedores, talleres refaccionarias, ferreterías, todos estos generan empleos indirectos", manifestó.



El directivo de la empresa Secomex, proveedora de la Planta de Estampado y Ensamble Ford de Hermosillo, estimó que podrían ser hasta 12 mil los puestos de trabajo que se pierdan con los 600 empleados que serán despedidos de la trasnacional.



"Ford canceló un turno, Ford produce en promedio entre 400 y 450 carros por turno, canceló un turno, en consecuencia todos los proveedores tuvimos también que cancelar un turno", expresó.



Además de los empleos directos, están los indirectos y los mandos intermedios, explicó, que representan entre el 15 y el 20% del total de los trabajadores de la planta Ford y las principales compañías proveedoras.



"Entonces ese es el dato duro, esa es la realidad, el impacto es grande, que estas gentes lo quieran minimizar (el Sindicato), es otra cosa, pero vamos a dejar lo político. Los hechos ahí están, eso es", enfatizó.



Derivado de las bajas ventas en Estados Unidos del modelo Fusion que se produce en esta ciudad, añadió, el despido de personal ya lo analizaba la compañía desde principios de este año.



"Los empleos no se espera que se recuperen en el corto plazo y no quiero ser catastrófico ni nada, pero el carro no se está vendiendo", concluyó, "el impacto es de gran magnitud y no estoy especulando, ahí están los hechos".



NO ES CATASTRÓFICO, diceN



Armando Barajas Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), indicó que pese a que 2018 iniciará con desempleo, éste pueden ser absorbido con la llegada de empresas de la industria aeroespacial.



"En el Parque Industrial Norte se está instalando una empresa aeroespacial de capital alemán y mexicano, en términos de superficie de construcción va a ser la más grande México y va a generar empleos fijos y proveeduría", expuso el dirigente empresarial.



NO ES ALERTA



Gerardo Vázquez Falcón, presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Sonora), consideró que los más de 600 desempleos que se generen con la cancelación del tercer turno de la planta Ford, no representa alerta para la entidad.



Puntualizó que las empresas manufactureras de la entidad hoy en día tienen cerca de 5 mil vacantes disponibles en diferentes niveles de producción y operación, que pueden absorber a los obreros que serán despedidos.



NO SE PUEDE ESTIMAR



No se puede estimar la gravedad del impacto que tendrá el despido de empleados de la planta Ford en la economía de la Capital del Estado, pero sí traerá afectaciones a los sectores productivos, consideró Marcelo Meouchi Tirado.



"Definitivamente sí tiene un impacto, Ford está anunciando esos 600 (empleos), pero a su vez a las Tier (empresas proveedoras) también les va a pegar y a los prestadores de servicios también les va a pegar, entonces sí va a tener un impacto", expuso.



Los problemas por los que atraviesa la trasnacional, y en especial la empresa establecida en Hermosillo, agregó, si bien se deben a un ajuste en el mercado automotriz a nivel internacional, la compañía deberá hacer ajustes para reactivar la planta local.



"No pueden dejar una planta, que se hagan chiquitos, porque aquí lo que se tiene que hacer es estar produciendo y buscando las economías de escala y estar rindiendo y estar por arriba de las preferencias de la competencia", citó.



Respecto a las acciones que debe emprender el Gobierno estatal, calificó como primordial a la promoción para la atracción de inversión tanto extranjera como nacional y programas para desarrollar a las pequeñas y medianas empresas.