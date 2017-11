Detienen a otros dos autos Uber; multan con $8 mil

NAVOJOA(GH)

Por no contar con los permisos necesarios para ofrecer el servicio fueron detenidas dos unidades más de Uber en Navojoa, informó Ramiro Félix Ross.



El delegado de Transporte en el Sur de Sonora indicó que a las 15:00 horas del jueves pasado fue detenido un conductor con el nombre de Omar, el cual en un carro Aveo color oro, ofrecía el servicio Uber, el otro es el chofer de un vehículo Dodge Atitude, quien fue sancionado ayer por la calle Jiménez y Talamante.



"Continuamos con los operativos, las personas sancionadas tienen que pagar una multa de alrededor de 8 mil pesos más el cargo de la grúa y el corralón", agregó.



En lo que va del mes ya suman tres unidades del servicio Uber que son decomisadas por autoridades de Transporte, expuso.



"Lo que me preocupa es lo que me manifestó uno de los conductores, de nombre Manuel, que dijo que representantes de la empresa Uber les dijeron que no había problema, que tenían todos los permisos", enfatizó, "cosa que no es cierto".